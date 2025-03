Rohstoff-Wunder: Game-Changer! Sehen wir hier die erste produzierende Wolfram-Mine in den USA?

Anzeige / Werbung

Alleinstellungsmerkmal! Perfekte Ausgangssituation für einen zukünftigen Lieferant der Spitzenindustrie. Hier könnte es ganz schnell gehen, die Aktie steht vor dem nächsten Ausbruch!

Früher einfach nur Bestandteil einer Glühbirne - heute unverzichtbar in jeglicher Spitzen Technologie

Die Rohstoffmärkte laufen sehr gut, hier muss man nur mal den Goldpreis verfolgen, der einen Rekord nach dem anderen bricht und es wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit ist, wann die Schallmauer von 3.000 USD durchbrochen wird. Doch neben diesen medial präsenten und jedem geläufigen Edelmetallen gibt es Rohstoffe, die bislang bei vielen Anlegern völlig unter dem Radar laufen. Aber im Gegensatz zu Gold wäre der heutige Alltag, ohne diese Metalle nicht zu bewältigen, denn viele Hightechprodukte könnten gar nicht betrieben oder produziert werden.

Daher freuen wir uns ungemein, Ihnen heute ein Unternehmen vorstellen zu können, welches genau im Bereich dieser Metalle tätig ist und nebenbei die Chance hat, zu einem der wenigen Produzenten der westlichen Welt aufsteigen zu können. Das Unternehmen American Tungsten (WKN: A40ZSR) konnte seit Dezember 2024 eine ordentliche Performance hinlegen und befindet sich nun in einer wichtigen Konsolidierungsphase, die um die Marke von 80 Eurocent wieder neu ausbrechen könnte. Daher gehen wir davon aus, dass die Euromarke nun sehr schnell wieder überschritten werden kann und dann sehr gute Chancen bestehen, die Höchststände aus Anfang Februar zu übertreffen. Nutzen Sie die Konsolidierung für den Neueinstieg, hier winken schnelle Gewinne.

Wolfram ist eines der gefragtesten Metalle in der Spitzentechnologie

American Tungsten ist ein kanadisches Unternehmen mit Hauptsitz in Vancouver, das sich vor allem auf den Erwerb und die Exploration von Mineralkonzessionsgebieten fokussiert hat. Die Gesellschaft hat zwei Eisen im Feuer. Eines davon ist das unternehmenseigene Magnetitprojekt Star, welches sich aus fünf aneinandergrenzenden Mineralkonzessionen zusammensetzt, die gemeinsam eine Fläche von rund 4.615,75 Hektar umfasst. Das interessante Projekt liegt im ertragreichen Bergbaudistrikt Skeena in der kanadischen Provinz British Columbia.

Das Flaggschiff-Projekt ist allerdings die IMA-Mine, ein ehemaliger, untertätiger Wolfram-Bergbaubetrieb, der sich über 22 patentierte Schürfrechte erstreckt und im zentralen Osten des Bundesstaates Idaho in den Vereinigten Staaten beheimatet ist. Darüber hinaus hat das Unternehmen durch das Abstecken von 113 WMO Federal Lode Mining Claims, die eine Fläche von über 800 ha abdecken, aussichtsreiche Schürfrechte in der Umgebung seines Projekt IMA Mine erworben.

Wird in der IMA-Mine schon bald wieder produziert?

Wolfram aktuell so gefragt wie nie zuvor!!

Die IMA-Mine ist eine absolute Sahneschnitte, anders kann man es wirklich nicht bezeichnen. Dieses risikoarme Projekt verfügt über eine historische Wolframproduktion und darüber hinaus über eine Option zur Suche nach ertragreichen Molybdänvorkommen. Molybdän ist vor allem durch seinen hohen Schmelzpunkt von über 2.600 Grad, eine geringe Wärmeausdehnung und eine hohe Wärmeleitfähigkeit bekannt und wird aufgrund dieser Eigenschaften in zahlreichen Industrien eingesetzt. Molybdän ist demnach ein richtiger Allrounder.

Wolfram gehört zur Gruppe der Refraktärmetalle. Sein Name stammt aus dem Deutschen und wurde bereits im Mittelalter verwendet, um ein Erz zu bezeichnen, dass als "wolframite" bekannt war. Wolfram zeichnet sich durch den höchsten Schmelzpunkt aller Metalle, der bei 3.420 Grad liegt, und seine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit gegenüber zahlreichen Metallen aus. Dieses Material ist zudem besonders widerstandsfähig gegen Hitze und Abnutzung und spielt daher eine wichtige Rolle in Hochtemperaturanwendungen. Daher ist das Metall in vielen verschiedenen Spitzenindustrieanwendungen höchst gefragt.

Quelle: American Tungsten Corp.

Wie man der Grafik entnehmen kann, liegt das Premium Projekt in direkter Nachbarschaft zu zwei weiteren Minen wie z.B. der Thompson Creek Molybdän-Mine und vielen weiteren bekannten Big Playern. Einen besseren Standort kann man also gar nicht haben.

Komplette Infrastruktur bereits vorhanden:

Das beste Projekt kann scheitern, wenn sich die Mine in einem völlig abgeschiedenen unzugänglichen Gelände befindet. Der finanzielle Aufwand kann in diesem Fall so erheblich sein, dass ein Projekt niemals realisiert werden kann. Die IMA-Mine jedoch ist vollkommen zugänglich. Das Grundstück ist über nahe gelegene asphaltierte Straßen erreichbar und bietet Zugang zu wichtigen Infrastrukturelementen und Ressourcen, einschließlich erstklassiger kostengünstiger Stromversorgung, Wasserrechten und bergbauorientierten Arbeitskräften. Eine bessere Vorrausetzung für einen Betrieb der IMA-Mine kann es demnach nicht geben.

Die Mine wurde seit dem Jahre 1934 bis einschließlich 1982 über viele Jahrzehnte erfolgreich betrieben. In dieser Zeit wurden insgesamt ca. 743.000t Erz abgebaut. Dabei wurden insgesamt 302 Unzen Gold, 1.296 Unzen Silber, über 1,8 Mio. Pfund Kupfer, ca. 3 Mio. Pfund Blei und über 20.000 Pfund Zink gefunden. Darüber hinaus wurden fast 2.000t des wertvollen Metalls Wolfram abgebaut.

Sehen wir bald die erste Produktion einer Wolfram-Mine in den USA?

Die Chancen dafür stehen aktuell besser denn je. Denn das Grundstück befindet sich auf patentierten Bergbaugebieten im äußerst bergbaufreundlichen Idaho. Der Untertagebergbau auf patentierten Claims wird von staatlichen Stellen verwaltet. Vor allem ist eine kostenintensive Umweltverträglichkeitserklärung im Rahmen des NEPA-Verfahrens nicht vorgesehen, es reicht lediglich eine staatliche Rekultivierungsbürgschaft und zusätzliche Genehmigungen für die Bereiche Luft und Wasser.

Quelle: American Tungsten (Tagebau der IMA-Mine im Jahre 1952)

Doch es wird noch besser, denn die Adersysteme sind unterirdisch ab der Sanierung der Ebenen "Null" und "D" in den 1980er-Jahren sowie über bestehende Zufahrtsstraßen zugänglich. Um die kurzfristigen Produktionsmengen abzuschätzen, werden voraussichtlich nur begrenzte unterirdische Bohrungen durchgeführt. In den umliegenden Gemeinden stehen ausreichend qualifizierte Arbeitskräfte zur Verfügung. Zudem besteht die Möglichkeit, Konzentrate an Mühlenstandorte im Norden von Idaho oder Montana zu transportieren.

Bessere Voraussetzungen für eine schnelle Betriebsaufnahme kann es also gar nicht geben. Was das für die Entwicklung der Gesellschaft bedeutet, kann sich hier wohl jeder selbst ausrechnen. Eine aktuelle Bewertung von knapp 12 Mio. Euro klingt in diesem Zusammenhang schon fast lächerlich.

Fazit: Es könnte hier ganz schnell gehen…

Mit American Tungsten (WKN: A40ZSR) haben wir ein Unternehmen gefunden, dass in einer äußerst aussichtsreichen Ausgangssituation steht. Die IMA-Mine verfügt über eine exzellente Infrastruktur und einen historischen Bergbau, der bereits gezeigt hat, welches Potential in diesem ertragreichen Korridor steckt. Mit Wolfram und Molybdän agiert die Gesellschaft in einem Bereich, der gerade in der Spitzenindustrie extrem gesucht wird.

Mit einem relativ überschaubaren Aufwand könnte die IMA-Mine wieder in Betrieb genommen werden, damit wäre es die erste Wolfram Mine in den USA, die aktiv wäre. Daher gehen wir davon aus, dass auch von Seiten der Behörden der Gesellschaft keine Steine in den Weg gelegt werden, da die Metalle für die kritische Infrastruktur von größter Bedeutung sind.

Wir erwarten weitere Nachrichten in den nächsten Wochen und Monaten. Nutzen Sie die aktuelle Konsolidierung für den Wiedereinstieg, der Titel könnte zeitnah wieder über die Euromarke ausbrechen.

Risikohinweise und Haftungsausschluss: Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Haftung für die Inhalte externer Verlinkungen übernehmen. Jedes Investment in Wertpapiere ist mit Risiken behaftet. Aufgrund von politischen, wirtschaftlichen oder sonstigen Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten kommen. Dies gilt insbesondere bei Investments in (ausländische) Nebenwerte sowie in Small- und Microcap-Unternehmen; aufgrund der geringen Börsenkapitalisierung sind Investitionen in solche Wertpapiere höchst spekulativ und bergen ein extrem hohes Risiko bis hin zum Totalverlust des investierten Kapitals. Darüber hinaus unterliegen die bei Market Jar Media Inc. vorgestellten Aktien teilweise Währungsrisiken. Die von Market Jar Media Inc. für den deutschsprachigen Raum veröffentlichten Hintergrundinformationen, Markteinschätzungen und Wertpapieranalysen wurden unter Beachtung der österreichischen und deutschen Kapitalmarktvorschriften erstellt und sind daher ausschließlich für Kapitalmarktteilnehmer in der Republik Österreich und der Bundesrepublik Deutschland bestimmt; andere ausländische Kapitalmarktregelungen wurden nicht berücksichtigt und finden in keiner Weise Anwendung. Die Veröffentlichungen von Market Jar Media Inc. dienen ausschließlich zu Informationszwecken und stellen ausdrücklich keine Finanzanalyse dar, sondern sind Promotiontexte rein werblichen Charakters zu den jeweils besprochenen Unternehmen, welche hierfür, ein Entgelt zahlen.

Sämtliche Informationen und Analysen stellen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder für sonstige Transaktionen dar. Jedes Investment in Aktien, Anleihen, Optionen oder sonstigen Finanzprodukten ist - mit teils erheblichen - Risiken behaftet. Die Herausgeberin und Autoren der Market Jar Media Inc. -Publikationen sind keine professionellen Investmentberater!!! Deshalb lassen Sie sich bei ihren Anlageentscheidungen unbedingt immer von einer qualifizierten Fachperson (z.B. durch Ihre Hausbank oder einen qualifizierten Berater Ihres Vertrauens) beraten. Alle von Market Jar Media Inc. veröffentlichten Informationen und Daten stammen aus Quellen, die wir zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig halten und die vor der Veröffentlichung vom Unternehmen überprüft wurden. Hinsichtlich der Korrektheit und Vollständigkeit dieser Informationen und Daten kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Gleiches gilt für die in den Analysen und Markteinschätzungen von Market Jar Media Inc. enthaltenen Wertungen und Aussagen. Diese wurden mit der gebotenen Sorgfalt erstellt. Eine Verantwortung oder Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Publikation enthaltenen Angaben ist ausgeschlossen. Alle getroffenen Meinungsaussagen spiegeln die aktuelle Einschätzung der Verfasser wider, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Es wird ausdrücklich keine Garantie oder Haftung dafür übernommen, dass die in den von Market Jar Media Inc. - Veröffentlichungen prognostizierten Kurs- oder Gewinnentwicklungen eintreten.

Informationen zu Interessenkonflikten: Der Herausgeber und die verantwortlichen Autoren erklären hiermit, dass zum Zeitpunkt der Veröffentlichung folgende Interessenkonflikte in Bezug auf das in dieser Veröffentlichung besprochene Unternehmen American Tungsten Corp. bestehen: Diese Veröffentlichung von Market Jar Media Inc. ist ausdrücklich keine Finanzanalyse, sondern eine Veröffentlichung mit sehr klarem und deutlich werblichem Charakter im Auftrag des besprochenen Unternehmens und ist daher als Werbung/Marketingkommunikation zu verstehen. Market Jar Media Inc. wurde für die Veröffentlichung und Verbreitung dieses Artikels bezahlt.

Die auf den "Webseiten", dem Newsletter oder den Research-Berichten veröffentlichten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen bezahlt. Die Market Jar Media Inc. direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt. Auch wenn wir jeden Artikel nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, raten wir Ihnen bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für die eigenen Anlageentscheidungen möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Die Depotanteile einzelner Aktien sollten gerade bei Rohstoff- und Explorationsaktien und bei gering kapitalisierten Werten nur so viel betragen, dass auch bei einem Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal an Wert verlieren kann. Besonders Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (sogenannte "Small Caps") und speziell Explorationswerte sowie generell alle börsennotierten Wertpapiere sind zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Liquidität in den Wertpapieren kann entsprechend gering sein. Unter der Annahme, dass American Tungsten Corp. als "Unternehmen" definiert wird, machen die begrenzte Betriebsgeschichte des Unternehmens als börsennotiertes Unternehmen und seine Abhängigkeit von einem Markt, der durch raschen technologischen Wandel gekennzeichnet ist, die Vorhersage zukünftiger Geschäftsergebnisse schwierig oder unmöglich. Es kann nicht garantiert werden, dass das Unternehmen in der Lage sein wird, ein vierteljährliches oder jährliches Umsatzwachstum zu erzielen oder dass die erzielten Umsätze gesteigert oder aufrechterhalten werden können. Darüber hinaus kann das Unternehmen seine Betriebsausgaben erhöhen, um verstärkte Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten zu finanzieren, seine Verkaufs- und Marketingbemühungen zu steigern, Vertriebskanäle zu entwickeln, seine Kundendienstkapazitäten zu erweitern und seine Verwaltungsressourcen in Erwartung zukünftigen Wachstums zu erweitern. In dem Maße, in dem Erhöhungen dieser Ausgaben erhöhte Einnahmen vorausgehen oder nicht, würden das Geschäft, die Betriebsergebnisse und die Finanzlage des Unternehmens erheblich beeinträchtigt. Das Unternehmen verfügt über keine historischen Erträge und Cashflows aus dem operativen Geschäft und es kann nicht garantiert werden, dass die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens eine langfristige Marktakzeptanz erreichen oder aufrechterhalten werden. Wenn das Unternehmen in zukünftigen Perioden einen negativen Cashflow erfährt, kann das Unternehmen verpflichtet sein, einen Teil seiner Barreserven zur Finanzierung eines solchen negativen Cashflows bereitzustellen. Das Unternehmen unterliegt daher zahlreichen Risiken, die für Unternehmen in der Frühphase üblich sind, darunter Unterkapitalisierung, Liquiditätsengpässe, Einschränkungen bei Personal, finanziellen und anderen Ressourcen sowie fehlende Einnahmen. In dem Maße, in dem das Unternehmen erhebliche Kosten für die Entwicklung und Erweiterung seines Geschäfts aufwendet, kann es für das Unternehmen schwieriger werden, künftige Rentabilität zu erreichen und aufrechtzuerhalten. Das Unternehmen kann in Zukunft erhebliche Verluste erleiden und mit unvorhergesehenen Kosten, Schwierigkeiten, Komplikationen, Verzögerungen und anderen unbekannten Ereignissen konfrontiert werden. Dementsprechend ist das Unternehmen möglicherweise nicht in der Lage, Rentabilität zu erreichen oder aufrechtzuerhalten. Es gibt keine Garantie dafür, dass das Unternehmen eine Rendite auf die Investitionen der Aktionäre erzielen kann, und die Erfolgswahrscheinlichkeit muss angesichts des frühen Stadiums des Geschäfts berücksichtigt werden. Einen umfassenderen Überblick über die mit der Geschäftstätigkeit des Unternehmens verbundenen Risiken finden Sie in den laufenden Offenlegungsdokumenten des Unternehmens, die jeweils unter dem Unternehmensprofil unter www.sedarplus.ca abgelegt sind. Einen umfassenderen Überblick über die mit der Geschäftstätigkeit von American Tungsten Corp. verbundenen Risiken finden Sie in den laufenden Offenlegungsdokumenten von American Tungsten Corp., die unter dem Unternehmensprofil auf www.sedarplus.ca eingereicht sind.

Die in diesem Artikel enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die Erwartungen des Unternehmens zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels wider und können sich daher nach diesem Datum ändern. Die Leser sollten zukunftsgerichteten Informationen keine übermäßige Bedeutung beimessen oder sich zu irgendeinem Zeitpunkt auf solche Informationen verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, wenn sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Meinungen des Managements oder andere Faktoren ändern. Weitere zukunftsgerichtete Aussagen in diesem Artikel umfassen, sind jedoch nicht beschränkt auf, Aussagen zu Erwartungen hinsichtlich der Exploration und Entwicklung der Projekte des Unternehmens; den Zeitpunkt und die Veröffentlichung der Analyseergebnisse; die Neubewertung des Unternehmens; den geplanten Zeitpunkt zukünftiger Ereignisse und Meilensteine für die Bemühungen des Unternehmens; den potenziellen Erfolg des Unternehmens; den Goldpreis; und andere Aussagen, die keine historischen Fakten sind. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten naturgemäß bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge oder andere zukünftige Ereignisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit enthaltenen zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zu solchen Faktoren und Risiken gehören unter anderem: Das Unternehmen benötigt möglicherweise von Zeit zu Zeit zusätzliche Finanzmittel zur Fortführung seiner Geschäftstätigkeit, die möglicherweise nicht im erforderlichen Umfang oder nicht zu akzeptablen Bedingungen verfügbar sind; die Einhaltung umfassender staatlicher Vorschriften; in- und ausländische Gesetze und Vorschriften könnten sich nachteilig auf das Geschäft und die Betriebsergebnisse des Unternehmens auswirken. An den Aktienmärkten kam es zu Schwankungen, die oft in keinem Zusammenhang mit der Leistung des Unternehmens stehen, und diese Schwankungen können sich trotz der operativen Leistung negativ auf den Preis der Wertpapiere des Unternehmens auswirken.

Disclaimer: Alle im Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Artikel gibt nur die persönliche Meinung von der Autor wieder und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber und seine Mitarbeiter für vertrauenswürdig erachten. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Für die Richtigkeit der dargestellten Charts und Daten zu den Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar!

Die Market Jar Media Inc. übernimmt keine Garantie dafür, dass die angedeutete Rendite oder die genannten Kursziele erreicht werden. Veränderungen in den relevanten Annahmen, auf denen dieses Dokument beruht, können einen materiellen Einfluss auf die angestrebten Renditen haben. Das Einkommen aus Investitionen unterliegt Schwankungen. Anlageentscheidungen bedürfen stets der Beratung durch einen Anlageberater. Somit kann das vorliegende Dokument keine Beratungsfunktion übernehmen. Aktienkurse können variieren und der Unternehmenswert kann steigen/fallen. Jeder Hinweis auf die bisherige Wertentwicklung ist nicht unbedingt ein Indikator für die kommenden Entwicklungen.

Der Leser sollte jede Investition in eines der genannten Unternehmen im Lichte seiner eigenen professionellen Beratung, Umstände und Anlageziele bewerten. Die Empfehlung des Autors / der Autoren ist es, einen qualifizierten Fachberater zu den spezifischen finanziellen Risiken und den gesetzlichen, offiziellen, kredit-, steuerlichen und abwicklungsbedingten Folgen zu konsultieren. Es ist durchaus möglich, dass die Emittenten der hier genannten Wertpapiere im Widerspruch zum hier in genannten Fall fallbringend gehandelt haben, ohne dass der Autor / die Autoren dieser Research Note von dieser Entwicklung Kenntnis hat.

Kein Vertrieb außerhalb der Bundesrepublik Deutschland! Der vorliegende Artikel wurde unter Beachtung der deutschen Kapitalmarktvorschriften erstellt und ist daher ausschließlich für Kapitamarktteilnehmer in der Bundesrepublik Deutschland bestimmt. Ausländische Kapitalmarktregelungen wurden nicht berücksichtigt und finden in keiner Weise Anwendung. Die Publikation darf, sofern sie in der UK vertrieben wird, nur solchen Personen zugänglich gemacht werden, die im Sinne des Financial Services Act 1986 als ermächtigt oder befreit gelten, oder Personen gemäß Definition §9(3) des Financial Services Act 1986 (Investment Advertisement) bzw. Exemptions Erlass 1988 und darf an andere Personen oder Personengruppen weder direkt noch indirekt übermittelt werden. Dieses Dokument darf nicht in die Vereinigten Staaten von Amerika oder in deren Territorien gebracht werden. Die Verteilung dieses Dokuments in Kanada, Japan oder anderen Gerichtsbarkeiten kann durch Gesetz beschränkt sein und Personen, in deren Besitz diese Publikation gelangt, sollten sich über etwaige Beschränkungen informieren und diese erhalten. Eine Missachtung dieser Beschränkungen kann eine Verletzung der US- amerikanischen, kanadischen oder japanischen Wertpapiergesetzte oder der Gesetze einer anderen Gerichtsbarkeit darstellen. Durch die Annahme dieses Dokuments akzeptieren Sie jeglichen Haftungsausschluss und die vorgenannten Beschränkungen.

Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem Herausgeber. Der Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers erlaubt. Die Nutzung der Veröffentlichungen ist nur zu privaten Zwecken erlaubt.

Medieninhaber und Herausgeber:

Market Jar Media Inc.

170-422 Richards Street

Vancouver, BC ,V6B 2Z4

Enthaltene Werte: CNE100000502,CA0203981034,CA0303381077