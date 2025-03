Die Lonza Group Aktie setzt ihren positiven Trend fort und verzeichnete am 8. März 2025 einen Kurs von 64,73 USD, was einem Anstieg von 0,71 Prozent zum Vortag entspricht. Bereits am 6. März konnte die Aktie an der europäischen Börse um 0,83 Prozent zulegen und erreichte 60,50 EUR. Die positive Entwicklung des Schweizer Pharmazulieferers spiegelt sich auch in der Jahresperformance wider - innerhalb der letzten zwölf Monate stieg der Aktienwert um beachtliche 21,95 Prozent. Aktuell notiert die Aktie 19,60 Prozent über ihrem 52-Wochen-Tief, bleibt jedoch noch 6,60 Prozent unter dem Jahreshöchststand.

Kommende Investorentermine

Für Anleger stehen in den nächsten Wochen wichtige Termine an: Lonza plant vom 25. bis 27. März 2025 Roadshows mit renommierten Finanzinstituten. Die Präsentationen beginnen bei der Bank of America (25. März), gefolgt von der UBS (26. März) und schließen mit JP Morgan am 27. März ab. Diese Termine könnten weitere Impulse für die Kursentwicklung des Unternehmens mit einer Marktkapitalisierung von 42,2 Milliarden Euro liefern.

