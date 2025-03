Der Vorstand der Porsche Automobil Holding SE (Porsche SE), Stuttgart, hat die Werthaltigkeitsprüfungen der At-Equity-Buchwerte der Beteiligungen an der Volkswagen AG und der Porsche AG finalisiert. Infolge dieser Prüfungen wird die Porsche SE für das Geschäftsjahr 2024 voraussichtlich ein Konzernergebnis nach Steuern von rund minus 20,0 Milliarden Euro ausweisen. Dieser erhebliche Verlust resultiert aus nicht zahlungswirksamen Wertberichtigungen. Porsche: Wertberichtigungen auf Volkswagen- und Porsche-Beteiligungen Die Wertberichtigung des Buchwerts der Beteiligung an der Volkswagen AG in der ...

