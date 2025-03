Hot Stocks: Relative Stärke-Kandidaten der KW 10 / 2025!

Konzentration auf Aktien mit Relativer Stärke!

Die US-Märkte bluten - aber es gibt Aktien, die sich diesem Trend widersetzen!

Für Trader ist es wichtig zu wissen, welche Trends gerade gespielt werden und welches die Top-Aktien der jeweiligen Sektoren sind. Im aktuell schwachen und volatilen Gesamtmarktumfeld sollte man diese fünf starken Aktien im Blick haben!

Eli Lilly (LLY)

Eli Lilly ist ein Pharmaunternehmen mit den Schwerpunkten Neurowissenschaften, Endokrinologie, Onkologie und Immunologie. Große Erfolge feiert der Pharmakonzern gerade mit seinen Diabetes und Abnehmmitteln. Der Pharmasektor insgesamt erfährt ein stetiges Wachstum, getrieben durch Faktoren wie eine alternde Bevölkerung und den zunehmenden Bedarf an medizinischer Versorgung.

Quimica (SQM)

Die Sociedad Quimica y Minera de Chile ist in der Herstellung und dem Vertrieb von Düngemitteln, Kaliumnitrat, Jod und Lithiumchemikalien tätig. Das chilenische Chemieunternehmen ist einer der weltweit größten Produzenten von Lithium, einem wichtigen Bestandteil von Batterien für Elektrofahrzeuge und elektronische Geräte. Quimica profitiert von den sehr guten Natürlichen Ressourcen die in Chile vorhanden sind.

TG Therapeutics (TGTX)

TG Therapeutics ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Vermarktung von neuartigen Therapien für B-Zell-Erkrankungen und Autoimmunerkrankungen konzentriert. Ein wichtiger Aspekt des Geschäftsmodells von TG Therapeutics ist die Entwicklung und Optimierung therapeutischer Wirkstoffe. TG geht Partnerschaften mit anderen Unternehmen ein, um seine Medikamente zu entwickeln und zu vermarkten um seine Reichweite zu vergrößern und seine Ressourcen zu optimieren.

Uber Technologies (UBER)

Uber Technologies ist ein Technologieanbieter, der Mitfahrer mit Fahrern, hungrige Menschen mit Restaurants und Lebensmittellieferanten sowie Verlader mit Spediteuren zusammenbringt. Uber hat seinen Hauptsitz in San Francisco und ist in über 63 Ländern mit über 91 Millionen Benutzern tätig, die mindestens einmal im Monat Fahrten oder Lebensmittel bestellen.

VanEck Goldminers ETF (GDX)

Gold bietet in guten wie in schlechten Zeiten einen guten Schutz vor Unsicherheit. Der VanEck Gold Miners UCITS ETF investiert in Gold- und Silberminenaktien, deren Preise stark mit dem Goldpreis korrelieren. Goldminen bieten sowohl die Vorteile von physischem Gold als auch von ertragsgenerierenden Unternehmen. Goldminenunternehmen haben in der Vergangenheit ein gehebeltes Engagement in Goldpreisen geboten.

Tagescharts vom 07.03.2025, Quelle: TWS

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 08.03.2025

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Für den Finanzinformationsdienst, der vom sog "Journalistenprivileg" nach Art. 20 Abs. 3 UAbs. 4 Gebrauch macht, gelten zusätzlich die Vorgaben des Pressekodex des Deutschen Presserats und die Journalistischen Verhaltensgrundsätzen und Empfehlungen des Deutschen Presserats zur Wirtschafts- und Finanzmarktberichterstattung. Auch danach sind Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt ein Interessenskonflikt vor, weil der Ersteller dieser Anlageempfehlung Positionen in LLY hält. Dadurch unterliegen wir bei dieser Empfehlung einem Interessenkonflikt zwischen unserem Anspruch, einer unvoreingenommenen Empfehlung zu veröffentlichen, und der Möglichkeit von einer durch die Publikation resultierenden Kursentwicklung zu profitieren.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.