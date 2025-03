© Foto: NASA - dpa-Bildfunk

Wie eine Rakete schoss die Eutelsat Aktie in dieser Woche in enorme Höhen und mit ihr die Diskussion im wO-Forum.Die Community diskutierte über das Potential von Eutelsat angesichts der zukünftigen EU-Sicherheitspolitik.Neben dem Dauerbrenner "Tesla Inc." war in dieser Woche die Eutelsat Aktie das heißeste Thema im wallstreetONLINE Forum. Der Grund ist der spektakuläre Kursverlauf der Aktie des französischen Satellitenbetreibers. Während die Aktie Anfang März noch unter 2 Euro notierte, sprang sie in dieser Woche zwischenzeitlich über die 10 Euro Marke. Da US-Präsident Donald Trump, kürzlich ankündigte, die Ukraine nicht weiter militärisch unterstützten zu wollen, könnte dies das Aus für …