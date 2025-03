Wirelane kooperiert mit der Fitnessstudiokette Easyfitness, um an allen deutschen Standorten des Unternehmens Ladestationen aufzubauen. Der Rollout beginnt in Deutschland in den Filialbetrieben und wird anschließend auch in allen Franchisebetrieben fortgeführt. Easyfitness unterhält nach eigenen Angaben rund 205 Standorte in Deutschland und Europa. Darunter den Großteil in der Bundesrepublik. Bislang gibt es zwar an einigen Studios vereinzelte Ladepunkte, ...

