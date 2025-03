Die Technologieinvestment-Holding Prosus verzeichnet weiterhin eine positive Entwicklung an den Börsen. Der aktuelle Kurs liegt bei 44,58 Euro (Stand: 08. März 2025, 12:50 Uhr) und konnte im vergangenen Monat um solide 5,85 Prozent zulegen. Besonders beeindruckend ist die Jahresentwicklung mit einem Plus von 68,51 Prozent. Das Unternehmen, das zu den größten Technologieinvestoren weltweit zählt und bedeutende Beteiligungen an Firmen wie Tencent und Delivery Hero hält, liegt derzeit 41,24 Prozent über seinem 52-Wochen-Tief, bleibt jedoch noch 4,16 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch.

Finanzielle Kennzahlen im Fokus

Mit einer Marktkapitalisierung von 104,4 Milliarden Euro gehört Prosus zu den Schwergewichten im E-Stoxx 50. Für das Jahr 2025 wird ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 16,72 prognostiziert, was auf Basis des aktuellen Kurses einem Wert von 16,78 entspricht. Der Cash-Flow pro Aktie beträgt 0,42 Euro, was zu einem Kurs-Cashflow-Verhältnis von 106,10 führt.

