© Foto: adobe.stock.com

Silber ist zurück im Spiel. Nach einem herben Rücksetzer hat sich das Edelmetall nun wieder an den wohl entscheidenden Preisbereich herangekämpft. Der Druck ist enorm. Gelingt dem Silberpreis endlich der Ausbruch?Jetzt könnte es bei Silber knallen Silber will offenkundig nach oben. Und womöglich war der jüngste Rücksetzer in Richtung 30 US-Dollar die vorerst letzte Gelegenheit, noch einmal vergleichsweise günstig in das Edelmetall einzusteigen. Zumindest legte der Silberpreis in den letzten Handelstagen ein beeindruckendes Comeback auf das Börsenparkett, das in Bezug auf die nächsten Tage und Wochen Hoffnungen schürt. Sie wollen keine Chancen verpassen und bei den aktuellen Edelmetall- und …