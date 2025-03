Schon zum zweiten Mal werden Gerüchte über einen möglichen Börsengang der Messaging-Plattform Discord laut. Nach dem rasanten Wachstum der letzten Jahre könnte genau jetzt der richtige Zeitpunkt sein. Der populäre Messaging-Dienst Discord könnte in naher Zukunft an die Börse gehen. Einem Bericht der New York Times zufolge führt das Unternehmen derzeit erste Gespräche mit Investmentbanken, um ein mögliches Initial Public Offering (IPO) auszuloten. ...

