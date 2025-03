© Foto: Adobe Stock / kegfire

Der US-Energieversorger NextEra Energy ist nicht nur ein zuverlässiger Dividendenzahler, sondern profitiert auch vom anhaltenden KI-Boom.In den vergangenen beiden Wochen hat der Dividenden-Radar den globalen Kapitalströmen folgend - vor allem in deutsche Aktien floss in wenigen Tagen so viel Geld wie seit mehreren Jahren nicht mehr - mit Sanofi und L'Oréal zwei europäische beziehungsweise französische Dividendenwerte unter die Lupe genommen. Nun da der US-Markt empfindlich zurückgesetzt hat und reif für einen Rebound sein könnte, richtet sich die Aufmerksamkeit daher wieder auf die andere Seite des Atlantiks. Denn wenngleich US-Präsident Donald Trump mit seiner erratischen …