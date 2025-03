Die MaxLinear Aktie verzeichnete am vergangenen Handelstag einen leichten Anstieg von 0,17%, wodurch der Kurs auf 11,66 EUR kletterte (Stand: 08. März 2025, 12:58 Uhr). Dieser minimale Gewinn steht jedoch im Kontrast zur allgemeinen Entwicklung der letzten Wochen, in denen das Papier einen monatlichen Verlust von 17,33% hinnehmen musste. Der Halbleiterhersteller mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 986 Millionen Euro kämpft weiterhin mit Herausforderungen, die sich in den aktuellen Kennzahlen widerspiegeln. Mit einem berechneten KGV von -4,02 und einem negativen Cash-Flow pro Aktie von -0,54 EUR zeigt sich die angespannte Situation des Unternehmens.

Anstehende Investorenkonferenzen

In der kommenden Woche stehen für MaxLinear mehrere wichtige Termine an. Bereits am 10. März nimmt das Unternehmen an der Loop Capital Markets Investor Conference teil, gefolgt von der Stifel NYC Technology One-on-One Conference am 11. März. Eine Woche später, am 18. März, wird MaxLinear auf der Roth Conference vertreten sein. Diese Veranstaltungen könnten dem Unternehmen Gelegenheit bieten, seine Strategie zur Verbesserung der aktuellen Geschäftslage zu präsentieren.

