US-Krypto-Reserve: Fokus auf Bitcoin statt XRP, SOL und ADA

Die Krypto-Community wartet gespannt auf die Entwicklungen rund um die angekündigte strategische Krypto-Reserve der USA, nachdem Präsident Trump die entsprechende Durchsetzungsverordnung bereits unterzeichnet hat. Während zunächst angekündigt wurde, dass neben Bitcoin und Ethereum auch Solana (SOL), Ripple (XRP) und Cardano (ADA) Teil dieser Reserve werden sollten, trüben sich die Perspektiven für Altcoin-Investoren nun ein. Zudem bleibt unklar, ob tatsächlich US-Goldreserven für den Kauf digitaler Assets verkauft werden sollen.

Änderungen bei geplanten Krypto-Investments der USA

Noch am Wochenende hatte US-Präsident Donald Trump auf seiner Social-Media-Plattform Truth Social verkündet, dass er eine Durchsetzungsverordnung für die strategische Krypto-Reserve der USA unterzeichnen werde. Laut seinem Beitrag sollten nicht nur Bitcoin und Ethereum, sondern auch Solana, Ripple und Cardano in die Reserve aufgenommen werden.

Am 6. März wurde die Verordnung dann tatsächlich unterschrieben, jedoch soll inzwischen von XRP, SOL und ADA keine Rede mehr sein. Stattdessen wurden vorerst die rund 200.000 konfiszierten Bitcoin im Wert von etwa 17 Milliarden US-Dollar zurückgehalten. David Sacks, Leiter des Krypto-Gremiums, erklärte in einem Bloomberg-Interview, dass bisher nicht die Rede von Solana, Ripple und Cardano war und Trump lediglich die nach Marktkapitalisierung führenden fünf Kryptowährungen erwähnt habe.

Goldverkäufe für Kryptos noch nicht beschlossen

Zuvor hatten einige Analysten wie Standard Chartered spekuliert, dass die US-Regierung einen Teil ihrer Goldreserven für die Krypto-Reserve umtauschen könnte. Ein solcher Schritt würde es ermöglichen, das Staatsbudget nicht zu belasten und einen neutraleren Ansatz zu verfolgen.

David Sacks äußerte sich nun auch zu diesen Spekulationen. Laut ihm gab es bisher noch keine Gespräche darüber, wie die Mittel für die strategische Krypto-Reserve aufgebracht werden sollen. Er erwähnte jedoch ebenfalls die Bezeichnung "Budget-neutraler Weg". Die genaue Ausgestaltung werde vom Wirtschafts- und Handelsministerium abhängen. Der Krypto-Gipfel hat bestätigt, dass die USA die 200.000 Bitcoin halten werden und der "Krieg gegen Kryptowährungen" sowie die "Operation ChokePoint 2.0" beendet sein sollen.

BTC Bull Token profitiert vom Bitcoin-Fokus der US-Regierung

Eine attraktive Investitionsmöglichkeit in diesem Umfeld bietet der neue Bitcoin-Fantoken BTC Bull Token. Dieser innovative Ansatz zahlt seinen Inhabern für das Erreichen bestimmter Bitcoin-Preisziele BTC direkt auf ihre Wallets. Die erste Ausschüttung erfolgt bei einem Bitcoin-Kurs von 150.000 USD, weitere folgen dann in Intervallen von 50.000 USD.

Zusätzlich verfügt der Token über einen Burning-Mechanismus, der ab einem Bitcoin-Preis von 125.000 USD und dann in Abständen von 25.000 USD das Angebot der BTCBULL-Token verringert. Dieser deflationäre Mechanismus wirkt tendenziell preistreibend. Eine weitere attraktive Möglichkeit bietet das Staking der BTCBULL-Coins, das den Teilnehmern ein passives Einkommen von 128% pro Jahr bietet. Mit seinem Design sorgt der BTC Bull Token dafür, dass Inhaber immer dann profitieren, wenn auch Bitcoin steigt - mit dem zusätzlichen Vorteil eines höheren Steigerungspotenzials als Memecoin.

Direkt zur offiziellen BTC Bull Token Website!

