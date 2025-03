USA richtet strategische Bitcoin-Reserve ein: Markt reagiert enttäuscht

Die lang erwartete Nachricht ist nun offiziell: US-Präsident Trump hat die Einrichtung einer strategischen Krypto-Reserve angeordnet. Die Entscheidung kam schneller als viele Beobachter erwartet hatten und erfüllt damit ein zentrales Wahlkampfversprechen Trumps. Doch trotz der grundsätzlich positiven Nachricht reagierte der Kryptomarkt überraschend verhalten, da viele Anleger auf umfangreichere Maßnahmen und einen stärkeren Preisschub gehofft hatten.

Details zur neuen US-Bitcoin-Reserve

Nach aktuellem Stand werden die USA rund 200.000 Bitcoins in die strategische Reserve überführen, die durch Beschlagnahmungen eingezogen wurden. Diese Menge entspricht einem aktuellen Gegenwert von etwa 18 Milliarden US-Dollar. In der Zukunft sollen weitere durch Beschlagnahmungen hinzukommen, und die USA behalten sich die Möglichkeit vor, Bitcoins nachzukaufen.

Die Grundvoraussetzung für künftige Zukäufe ist allerdings, dass diese nicht aus Steuermitteln finanziert werden dürfen. Laut vorliegenden Informationen ist in weiteren Schritten auch die Aufnahme anderer Kryptowährungen wie Ethereum und Solana in die Reserve geplant, was die Mehrgleisigkeit der US-Kryptostrategie unterstreicht.

Verhaltene Marktreaktion trotz historischer Entscheidung

Trotz der grundsätzlich positiven Nachricht machte sich Enttäuschung in der Kryptoszene breit. Die Spekulationen im Vorfeld waren groß, und viele Anleger hatten darauf gehofft, dass die USA umfangreiche Zukäufe tätigen würden, die den Kurs von Bitcoin und anderen Kryptowährungen deutlich nach oben treiben könnten.

Der Kryptomarkt reagierte entsprechend zurückhaltend auf die Ankündigung. Der Bitcoin-Kurs verlor rund 3 Prozent, was im Vergleich zum Kursgewinn von 5,5 Prozent in den letzten sieben Tagen einen klaren Dämpfer darstellt. Experten hatten nach der Bekanntgabe der Krypto-Reserve mit Kursen zwischen 150.000 und 200.000 US-Dollar gerechnet. Auch Ethereum zeigte mit Kursverlusten von etwa 3 Prozent im 24-Stunden-Vergleich und 1,8 Prozent Verlust über die vergangene Woche ein ähnliches Muster.

