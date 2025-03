Krypto-Gipfel im Weißen Haus: Kommt die Bitcoin-Only Reserve?

Im Weißen Haus findet heute der erste Krypto-Gipfel statt - ein historisches Ereignis für die Kryptowährungsbranche. Diese Konferenz könnte entscheidend für die Zukunft des Kryptomarktes sein und die Frage beantworten, ob ein neuer Bullenrun bevorsteht oder eine Korrektur kommt. Obwohl Präsident Trump ursprünglich angekündigt hatte, dass neben Bitcoin auch Ripple (XRP), Cardano (ADA) und Solana (SOL) Teil der strategischen Krypto-Reserve werden sollen, gibt es nun Gerüchte, dass die Reserve ausschließlich auf Bitcoin setzen könnte.

Hochrangige Krypto-Persönlichkeiten beim Gipfel im Weißen Haus

Noch nie hat es eine US-Regierung gegeben, die sich dermaßen auf Kryptowährungen konzentriert hat. Bereits im Wahlkampf hatte sich Trump klar für Kryptowährungen positioniert. Nun soll mit dem ersten Krypto-Gipfel im Weißen Haus das Fundament für die Krypto-Reserve geschaffen werden.

An der Konferenz nimmt die Elite der Krypto-Branche teil - darunter David Sacks (US-"Krypto-Zar"), Brad Garlinghouse (Ripple-Chef), Michael Saylor (MicroStrategy), Vitalik Buterin (Ethereum), Charles Hoskinson (Cardano), Anatoly Yakovenko (Solana) sowie die CEOs von Coinbase und Binance. Diese Zusammenkunft unterstreicht die Bedeutung des Vorhabens für die künftige US-Kryptopolitik.

Hinweise auf eine Bitcoin-Only Strategie

Fakt ist: Die strategische Krypto-Reserve wird kommen. Trump hat dies bereits im Wahlkampf angekündigt und am vergangenen Wochenende über Truth Social bestätigt. Ursprünglich war die Rede davon, dass neben Bitcoin auch ETH, XRP, ADA sowie SOL Teil der Krypto-Reserve sein sollten.

Doch seit einigen Stunden verdichten sich die Hinweise, dass die Krypto-Reserve zur "Bitcoin-only Reserve" mutieren könnte. Ein Grund für diese Spekulation ist eine Äußerung von Michael Saylor, dem MicroStrategy-Gründer und bekannten Bitcoin-Befürworter, der auf X betonte: "Die strategische Bitcoin-Reserve positioniert die USA als Spitzenreiter im Wettlauf um die Vorherrschaft im Cyberspace." Auch US-Handelsminister Howard Lutnick bestätigte bereits, dass heute im Zuge des Krypto-Gipfels über die Bitcoin-Reserve diskutiert bzw. diese vorgestellt werde. Laut Lutnick würden die anderen Coins zwar positiv behandelt werden, am Ende aber anders als Bitcoin.

BTCBULL Token könnte von Bitcoin-Only Reserve profitieren

Wenn es tatsächlich zur reinen Bitcoin-Reserve kommt, könnte der Bitcoin Bull Token (BTCBULL) davon besonders profitieren. Denn wenn ausschließlich eine strategische Reserve mit Bitcoin angelegt wird, stehen die Chancen gut, dass Bitcoin einen neuen Bullenrun hinlegt - was vor allem die Halter des BTCBULL Tokens freuen würde.

Die ersten Belohnungen für BTCBULL-Token-Halter werden fällig, sobald Bitcoin die 150.000 US-Dollar-Grenze überspringt. Diese Hürde könnte mit hoher Wahrscheinlichkeit bereits 2025 fallen und möglicherweise sogar schneller als geplant überwunden werden, falls Trump mit seiner strategischen Bitcoin-Reserve einen Bullenrun auslöst. Danach geht es in 50.000 US-Dollar-Schritten weiter, wobei die nächste Belohnung beim Überschreiten der 200.000 US-Dollar-Marke ausgeschüttet wird. Dieses einzigartige Konzept hat bereits Investitionen von über 3,3 Millionen US-Dollar in das Projekt gebracht.

Direkt zur offiziellen BTC Bull Token Website!

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.