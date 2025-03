Kürzlich hat sich Geek Bar in einem Wettbewerbsfeld von 11.000 Einreichungen aus 66 Ländern durchgesetzt und den renommierten iF DESIGN AWARD 2025 gewonnen. Diese Auszeichnung unterstreicht die führende Rolle des Unternehmens in den Bereichen Produktinnovation und Design. Die internationale Anerkennung bestätigt das Engagement von Geek Bar für zukunftsweisende, nutzerzentrierte und umweltfreundliche Lösungen in der Vaping-Branche.

Über den iF DESIGN AWARD

Seit 1954 gilt der iF DESIGN AWARD als weltweit anerkanntes Gütesiegel für herausragendes Design. Die Marke iF Design hat sich international als Symbol für exzellente gestalterische Leistungen etabliert. Der iF DESIGN AWARD zählt zu den wichtigsten Designpreisen der Welt und würdigt herausragende Beiträge in sämtlichen Design-Disziplinen darunter Produktdesign, Verpackung, Kommunikation, Service Design, Architektur, Interior Design, professionelle Konzepte, User Experience (UX) und User Interface (UI). Alle ausgezeichneten Beiträge werden auf ifdesign.com präsentiert.

Sugar Cube Modular E-cigarette: Neudefinition von Individualisierung und Nachhaltigkeit

Mit einem klaren Fokus auf Benutzerfreundlichkeit und Umweltverträglichkeit setzt die modulare E-Zigarette Sugar Cube auf ein magnetisches Montagesystem für vielseitige Erweiterungsmöglichkeiten. Dieses Konzept ermöglicht ein personalisiertes Dampferlebnis und fördert gleichzeitig nachhaltigen Konsum. Dank des modularen Designs lassen sich Funktionen wie Informationsanzeige und audiovisuelle Interaktion flexibel integrieren, sodass Nutzer die einzelnen Komponenten je nach Bedarf austauschen können. Zudem ist das Pod-Modul austauschbar, was die Lebensdauer des Produkts verlängert und Abfall reduziert ganz im Sinne umweltbewusster Nachhaltigkeitsprinzipien.

Minimore E-cigarette: Eine nachhaltige Lösung für Einweg-Vapes

Die Minimore E-Zigarette ist ein umweltfreundliches Einweg-Vape-Gerät, das natürliche Materialien mit einer innovativen modularen Struktur kombiniert. Es bietet eine sichere und benutzerfreundliche Erfahrung, während es gleichzeitig den ökologischen Fußabdruck minimiert. Bei der Entwicklung dieses Produkts stand Nachhaltigkeit im Mittelpunkt: Minimore verwendet Kork, der aus der Rinde von Korkeichen gewonnen wird. Dieses Material wird mit Harz behandelt, um Langlebigkeit und Sicherheit zu gewährleisten. Durch das modulare Design können die Komponenten leicht zerlegt und recycelt werden, wodurch Elektroschrott reduziert wird.

Wegeweisend für die Zukunft des Vaping-Designs

Der Gewinn des iF DESIGN AWARD 2025 ist eine weltweite Anerkennung für Geek Bar und unterstreicht das Engagement des Unternehmens für innovative und nachhaltige Produktentwicklung. Sowohl die modulare E-Zigarette Sugar Cube als auch die Minimore Vape stehen exemplarisch für den Anspruch der Marke, Design, Technologie und Umweltverantwortung kontinuierlich neu zu definieren.

Geek Bar wird die Branche weiterhin mit wegweisenden Innovationen prägen und hochmoderne Produkte entwickeln, die das Benutzererlebnis verbessern und gleichzeitig eine nachhaltigere Zukunft für das Vaping fördern.

