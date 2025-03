Prosper-Kurs explodiert seit gestern über 150 % und stürmt Krypto-Trends

Seit dem gestrigen Tage konnte der Prosper-Coin einen bedeutenden Kursanstieg verzeichnen und hat es somit in die Krypto-Trends von CoinMarketCap auf Platz 1 geschafft. Was genau hinter diesem Neuaufsteiger steckt, wieso der Prosper-Kurs so explosionsartig gestiegen ist und was in nächster Zeit von ihm zu erwarten ist, wollen wir in diesem Beitrag analysieren.

Prosper-Kurs entwickelt sich entgegen der Marktschwäche explosiv

Während der Kryptomarkt nach dem Krypto-Gipfel der USA einen Verlust der Marktkapitalisierung von 1,81 % auf 2,82 Bil. USD verzeichnet hat, konnte sich der Prosper-Kurs wesentlich besser entwickeln. Denn dieser ist seit dem gestrigen Tage und dem Dune-Analytics-Upgrade schon zeitweise um 150 % gestiegen.

Prosper-Kurs | Quelle: CoinMarketCap

Somit hat es sich bei dem impulsiven Anstieg also nicht um eine Ausnahme gehalten, stattdessen wurde heute sogar noch einmal nachgelegt. Ein Grund für die steilen Anstieg ist die niedrige Marktkapitalisierung von Prosper, das noch am 4. März auf nur 16 Mio. USD gekommen ist. Aber auch jetzt ist er mit 31,24 Mio. USD noch günstig bewertet.

Ebenfalls stark zugenommen hat das Handelsvolumen von Prosper, was das gewachsene Interesse an dem Projekt verdeutlicht. Während es vor der Rally noch bei meist 2 bis 3 Mio. USD lag, sind es heute 125,07 Mio. USD, wobei es im Tagesvergleich einer Steigerung von 1.559 % entspricht.

Prosper-Volumen | Quelle: CoinMarketCap

Noch immer befindet sich Prosper mit einem aktuellen Kurs von 0,6209 USD ganze 93,72 % von seinem Allzeithoch von 9,39 USD entfernt. Betrachtet man allerdings die Marktkapitalisierung, so lag diese bei dem Preis bei 32,92 Mio. USD, was gerade einmal 3,33 % von den derzeitigen 31,86 Mio. USD entfernt ist.

Was genau ist Proper?

Bei Prosper handelt es sich um einen Web3-Dienst, welcher über eine Blockchain die Bitcoin-Mining-Power bereitstellt. Auf diese Weise beabsichtigt das Projekt, eines Tages synonym für die Kryptowährung BTC verwendet zu werden. Somit soll möglichst viel der Hashleistung des größten Coins in dezentrale Weise und on-chain für eine große Masse bereitgestellt werden. Dabei soll ein institutionelles Niveau gewährleistet werden.

Dafür soll es laut eigenen Aussagen Partnerschaften mit den führenden Mining-Anbietern geschlossen haben. Zu ihnen zählen etwa Bitmain und Antpool, aber auch andere wie das Asset-Unternehmen Metalpha und die modulare Layer-2 B² Network. Verwaltet werden dabei die gesamten Operationen von einer Stiftung.

Prosper-Kurs Mining-Leistung | Quelle: Prosper

Ebenso soll Prosper dezentral von der Gemeinschaft der Tokeninhaber regiert werden, um auf diese Weise für den langfristigen Erfolg zu sorgen. Darüber hinaus können die Communitymitglieder von Prosper durch ihre aktive Teilnahme Belohnungen in Bitcoin verdienen.

Derzeit kommt die Plattform auf eine Hashleistung von 794 EH/s und plant vorerst der siebtgrößte Miner nach Riot Platforms zu werden. Somit erwarten die Entwickler, dass das Projekt eine Marktkapitalisierung von 1,3 Mrd. USD erreichen könnte, was im Vergleich zu den aktuellen 31,86 Mio. USD einem Gewinn von 3.980 % entsprechen würde. Derzeit vergütet es Stakern eine Rendite von etwas mehr als 30 % pro Jahr, wobei sie schwankt.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.