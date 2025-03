Krypto News: Bitcoin fällt weiter - insgesamt 400 Millionen US-Dollar fließen aus Spot ETF

Sie war so sehnsüchtig und mit hohen Erwartungen herbeigesehnt worden und dann entpuppte sie sich für die Kryptocommunity als riesengroße Enttäuschung: die staatliche Kryptoreserve der USA. Statt auf BTC Einkaufstour zu gehen, wird die staatliche Reserve lediglich Coins beinhalten, die sich sowieso schon durch Beschlagnahmung im Besitz beziehungsweise in der Wallet befinden. Natürlich rechnet "man" damit, dass noch weitere Bitcoins durch Beschlagnahmung im Laufe der Zeit dazu kommen werden.

Der Kauf durch die Behörde wurde zwar genehmigt, allerdings dürfen dafür keine Steuergelder verwendet werden. Es soll nun ein Plan ausgearbeitet werden, wie das möglich gemacht werden könnte. Lange Gesichter gab es auch bei den Altcoin Enthusiasten. Entgegen der Ankündigung des US-Präsidenten, dass XRP, SOL und ADA in die Kryptoreserve aufgenommen werden, sind diese im "Digital Asset Stockpile" gelandet. Die Altcoins dürfen zwar verkauft, aber nicht aktiv gekauft werden.

So, can you elaborate on the "Crypto Strategic Reserve including XRP, SOL, & ADA" thing that he posted about 4-days ago, since the U.S. government doesn't own those?