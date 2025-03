Die McKesson-Aktie verzeichnete am 8. März 2025 einen weiteren Kursanstieg auf 644,21 USD, was einem Plus von 0,32 Prozent im Vergleich zum Vortag entspricht. Am europäischen Markt wurde der Wert zuletzt bei 594,80 EUR gehandelt, mit einem leichten Zuwachs von 0,03 Prozent. Die jüngste Entwicklung zeigt eine stabile Performance des US-amerikanischen Gesundheitsdienstleisters, dessen Papiere am Folgetag sogar auf 652 USD kletterten. Bemerkenswert ist auch die letzte Quartalsdividende von 0,71 USD, die am 3. März 2025 ausgezahlt wurde.

Führungsebene aktiv

Der Vorstandsvorsitzende Tyler Brian S. sorgte kürzlich für Aufmerksamkeit durch den Verkauf eigener Unternehmensanteile im Wert von 5,68 Millionen US-Dollar. Trotz dieses bedeutenden Insiderverkaufs bleibt die Marktkapitalisierung des Konzerns mit 74,5 Milliarden Euro weiterhin beachtlich.

