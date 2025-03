Die Koç Holding A.S. verzeichnet Anfang März 2025 eine positive Entwicklung an den Börsen. Mit einem aktuellen Kurs von 21,60 EUR (Stand: 08. März) konnte der türkische Mischkonzern innerhalb des letzten Monats einen beachtlichen Zuwachs von 9,09 Prozent erzielen. Diese Entwicklung ist besonders interessant vor dem Hintergrund der Marktkapitalisierung von 11,0 Milliarden Euro. Die Aktie notiert derzeit 11,81 Prozent über ihrem 52-Wochen-Tief, was auf eine Erholungsphase hindeutet.

Kennzahlen deuten auf Unterbewertung hin

Die fundamentalen Kennzahlen der Koç Holding präsentieren sich solide. Mit einem aktuellen Kurs-Cashflow-Verhältnis von 0,09 liegt die Aktie deutlich unter dem Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen. Auch das aktuelle KGV von 8,39 spricht für eine moderate Bewertung des Unternehmens, das in verschiedenen Sektoren wie Energie, Automobil, Konsumgüter und Finanzen tätig ist.

Anzeige

KOC-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue KOC-Analyse vom 9. März liefert die Antwort:

Die neusten KOC-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für KOC-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 9. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

KOC: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...