Die Fortescue Metals Group verzeichnete am 08. März 2025 eine weitere Verschlechterung ihrer Börsenperformanz. Die Aktie rutschte auf 10,10 USD und büßte damit 1,27 Prozent ein. Diese Entwicklung reiht sich in einen länger anhaltenden negativen Trend ein, der sich schon seit Anfang März abzeichnet. Nachdem am 04. März bereits deutliche Verluste zu verzeichnen waren, konnte die zwischenzeitliche minimale Erholung vom 06. März mit einem Plus von lediglich 0,05 Prozent auf 10,23 USD den Abwärtstrend nicht nachhaltig stoppen.

Monatsbilanz weiterhin bedenklich

Mit einem Monatsverlust von 7,33 Prozent bleibt die Lage für Anleger des australischen Eisenerzproduzenten angespannt. Die Aktie notiert zwar noch 1,73 Prozent über ihrem 52-Wochen-Tief, liegt jedoch gleichzeitig weiterhin knapp 80 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beläuft sich aktuell auf 28,8 Milliarden Euro.

