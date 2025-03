Die Nordic American Tankers Aktie verzeichnete am 5. März 2025 einen beachtlichen Kursanstieg von 2,85%. Trotz eines leichten Rückgangs von 0,79% am 8. März bleibt die Monatsentwicklung mit einem Plus von 1,00% weiterhin im grünen Bereich. Der aktuelle Kurs liegt bei 2,515 USD und damit 6,16% über dem 52-Wochen-Tief. Die Flotte von 19 Suezmax-Rohöltankern des Unternehmens sichert eine stabile Marktposition, was sich in einer Marktkapitalisierung von 451,0 Millionen Euro widerspiegelt.

Wichtiger Termin steht bevor

Am 10. März 2025 steht für Nordic American Tankers der Termin "Détachement de" an. Anleger sollten diesen Termin im Auge behalten, da er möglicherweise Auswirkungen auf den Kursverlauf haben könnte. Zuletzt hatte das Unternehmen im Dezember 2024 eine vierteljährliche Dividende von 0,04 USD ausgeschüttet.

