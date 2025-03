Die ERWE Immobilien AG zeigt sich in den ersten März-Wochen 2025 mit einem konstanten Kurs von 0,262 EUR, wie die jüngsten Handelsdaten vom 07. März belegen. Das auf die Entwicklung innerstädtischer Gewerbeimmobilien in Mittelstädten spezialisierte Unternehmen konnte gegenüber dem Vormonat nur einen geringfügigen Wertverlust von 1,69% verzeichnen. Bemerkenswert ist die aktuelle Marktkapitalisierung von 7,3 Millionen Euro bei 24,6 Millionen ausstehenden Aktien, was auf eine stabile Positionierung im Immobiliensektor hindeutet.

Immobilienentwicklung in A-Lagen bleibt Kernstrategie

Die Frankfurter Immobiliengesellschaft, die im Regulierten Markt (General Standard) notiert ist, hält weiterhin an ihrer Strategie fest, sich auf aussichtsreiche Gewerbeimmobilien in bevorzugten Lagen von Klein- und Mittelstädten zu konzentrieren. Trotz der herausfordernden Situation im Vorjahr, die zu einem Verlust von 54,06% führte, liegt der aktuelle Kurs immerhin 35,11% über dem 52-Wochen-Tief, was ein positives Signal für Anleger darstellt.

