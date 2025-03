Die UBS-Aktie verzeichnete am vergangenen Freitag, dem 8. März 2025, einen beachtlichen Kursanstieg von 3,02 Prozent und schloss bei 34,13 USD. Nach einem wechselhaften Handelstag konnte sich das Wertpapier im SIX SX-Handel stabilisieren und legte am Freitagmittag um 1,0 Prozent auf 29,81 CHF zu. Mit dieser Entwicklung setzte sich die Schweizer Großbank von den anfänglichen Verlusten des Vormittags deutlich ab und steuert nun auf einen positiven Wochenabschluss zu.

Anstehende Termine im Fokus

Für Investoren steht bereits ein wichtiger Termin im Kalender: Am 19. März 2025 wird UBS an der Morgan Stanley European Financials Conference teilnehmen. Diese Veranstaltung könnte weitere Impulse für den Aktienkurs liefern, nachdem die Bank in den letzten vier Wochen einen Rückgang von 4,76 Prozent verzeichnete. Die aktuelle Marktkapitalisierung des Finanzinstituts beträgt 108,7 Milliarden Euro.

