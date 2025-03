Laut einer aktuellen Studie von Goldman Sachs sollten Anleger wegen der Unsicherheit an den Märkten jetzt auf diese sicheren Aktien mit niedrigen Bewertungen setzen: Die Situation an den Märkten ist aktuell enorm angespannt. Besonders in den USA springen die Kurse aufgrund der Sorgen um Zölle, Rezession & Co. hin und her, sodass einige Beobachter nicht von einem Bullen- oder Bärenmarkt, sondern einem Kängerumarkt sprechen (wegen der vielen wilden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...