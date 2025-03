Die DEFI Technologies-Aktie hat sich in den letzten Handelstagen bei knapp über 2 € stabilisiert. Könnte diese Nachricht dem Kurs des kanadischen Krypto-Fintechs wieder neuen Schub verleihen? Eine hochspannende Übernahme Am Freitag gab DEFI Technologies die Erhöhung der Beteiligung an der Schweizer Neuronomics AG auf 52,5% bekannt. Neuronomics ist eine auf künstliche Intelligenz und Computational Neurosciences spezialisierte Vermögensverwaltungsfirma. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...