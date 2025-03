Die BlackBerry Aktie zeigte sich in den letzten Tagen weiterhin in guter Verfassung. Am 8. März 2025 verzeichnete der Wert einen deutlichen Kursanstieg von 2,61% auf 4525 USD, nachdem bereits am Vortag ein Zuwachs von 0,63% auf 4126 Euro registriert wurde. Diese fortgesetzte positive Tendenz unterstreicht die derzeit günstige Marktposition des kanadischen Technologieunternehmens, das sich vom einstigen Smartphone-Hersteller zum Anbieter von Software- und Dienstleistungslösungen gewandelt hat.

Aktuelle Finanzkennzahlen

Mit einer Marktkapitalisierung von 2,5 Milliarden Euro rangiert BlackBerry im mittleren Segment der Telekommunikationsbranche. Trotz des aktuellen Aufwärtstrends verzeichnete die Aktie auf Monatssicht einen Rückgang von 9,39%. Besonders positiv fällt hingegen die Entwicklung im Jahresvergleich aus, bei der die Aktie um beachtliche 67,34% zulegen konnte und damit deutlich über dem 52-Wochen-Tief notiert.

