© Foto: Swen Pförtner/dpa

Sartorius hat im ersten Quartal 2025 ein solides Umsatzplus erzielt und die Erwartungen der Analysten in mehreren Bereichen übertroffen. Die Aktien führen das Gewinnerfeld im DAX an.Wie die UBS berichtet, stieg der Konzernumsatz währungsbereinigt um 6,5 Prozent, wobei das starke Plus von 9,7 Prozent in der Bioprozess-Sparte (BPS) die Schwäche der Laborsparte (LPS), die um 5,5 Prozent nachgab, ausgleichen konnte. Besonders gefragt waren Verbrauchsmaterialien, während Investitionen in Geräte weiter zurückblieben. Warburg Research bestätigte diesen Trend und hob die deutliche Schwäche der LPS-Umsätze in Nord- und Südamerika hervor. Positiv bewerteten beide Häuser das Book-to-Bill-Verhältnis, …