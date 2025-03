Der französische Biotechnologiekonzern Carbios verzeichnet seit Anfang März 2025 eine beachtenswerte Abwärtsbewegung an der Börse. Am 7. März fiel der Kurs um 2,70 Prozent, während die Aktie auf Monatssicht mittlerweile 3,36 Prozent an Wert eingebüßt hat. Mit einem aktuellen Kurs von 5,89 EUR (Stand: 08. März 2025) liegt das Papier zwar 7,22 Prozent über seinem 52-Wochen-Tief, bleibt jedoch weit unter seinem Jahreshöchststand. Die Marktkapitalisierung des auf enzymatisches Recycling spezialisierten Unternehmens beträgt derzeit 102,6 Millionen Euro.

Finanzkennzahlen unter Druck

Die Finanzlage von Carbios präsentiert sich weiterhin angespannt. Für das laufende Jahr 2025 wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit -2,23 prognostiziert, was die anhaltenden Herausforderungen bei der Kommerzialisierung der innovativen Kunststoffrecycling-Technologien widerspiegelt. Das aktuelle Kurs-Cashflow-Verhältnis liegt bei -4,39, basierend auf einem Cash-Flow pro Aktie von -1,34 EUR.

