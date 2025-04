EQS-News: Carbios SA / Schlagwort(e): Jahresergebnis

CARBIOS gibt die Finanzergebnisse für das Geschäftsjahr 2024 bekannt Liquidität zum 31. Dezember 2024 lag bei 109 Mio. Euro

PET-Biorecyclinganlage in Longlaville: mit der Absicherung der zusätzlichen Finanzierung bestätigt Carbios sein Vorhaben den Bau mit angepasstem Zeitplan und unter Beibehaltung der Betriebsziele wieder aufzunehmen

Die Verhandlungen zur Unterzeichnung mehrerer verbindlicher Handelsverträge in der ersten Hälfte des Jahres 2025 machen signifikante Fortschritte

Implementierung eines Restrukturierungs- und Kostensenkungsplans im Jahr 2025: Reduzierung des Barmittelverbrauchs um 40 %, Aufrechterhaltung der strategischen Leistungsfähigkeit Clermont-Ferrand (Frankreich), 11. April 2025 (6:45 Uhr MESZ). CARBIOS , (Euronext Growth Paris: ALCRB), ein Pionier in der Entwicklung und Industrialisierung biologischer Lösungen, um den Lebenszyklus von Kunststoffen und Textilien neu zu erfinden, gab heute seine Betriebs- und Finanzergebnisse für das Geschäftsjahr 2024 bekannt. Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 wurde vom Aufsichtsrat des Unternehmens in seiner Sitzung am 10. April 2025 genehmigt [1] . Vincent Kamel, CEO von CARBIOS: "Mit einem neu ausgerichteten und streng kontrollierten Finanzplan haben wir eine klare und umfassende Planungstransparenz, die weit über den kurzfristigen 12-Monats-Horizont hinausgeht. Dies ermöglicht es uns, alle unsere Ressourcen für die Erreichung unserer wichtigsten strategischen Ziele einzusetzen: die Sicherung der Finanzierung für die Wiederaufnahme des Baus der Anlage in Longlaville und die Beschleunigung der Kommerzialisierung unserer Technologien. Mit großen Fortschritten in der Pipeline gehen wir diese Meilensteine mit Zuversicht und Entschlossenheit an." Wichtige Meilensteine Update zur ersten PET-Biorecyclinganlage in Longlaville Die Bauzeit verschiebt sich um 6 bis 9 Monate, die operativen Ziele bleiben bestehen und die Verhandlungen mit den Lieferanten werden neu aufgenommen, um die Bauarbeiten an der Anlage innerhalb des Budgets weiterführen zu können, vorbehaltlich des Abschlusses der erforderlichen zusätzlichen Finanzierung.

Signifikante Fortschritte beim Abschluss von Liefer- und Abnahmeverträgen. 2. Update zur Finanzierung CARBIOS beabsichtigt, den Bau seiner industriellen Anlage mit einem Teil seiner verfügbaren Barmittel (109 Mio. Euro zum 31. Dezember 2024, einschließlich 19 Mio. Euro an Investitionen, die als Finanzanlagen klassifiziert sind), mit 42,5 Mio. Euro an öffentlichen Zuschüssen (von der EU im Februar 2025 genehmigtes Beihilfeprogramm), die noch nicht eingegangen sind und daher nicht in den verfügbaren Barmitteln enthalten sind zu finanzieren. Darüber hinaus soll die Finanzierung des Projekts mit zusätzlichen nicht-verwässernden Finanzierungen, die derzeit mit öffentlichen und privaten Partnern diskutiert werden, einschließlich einer möglichen Unterstützung durch die französische Regierung (Bpifrance Assurance Export) für eine Bürgschaft von bis zu 86 Mio. Euro (die Förderfähigkeit für das Programm "Strategic Projects Guarantee" wurde im November 2024 bestätigt) sichergestellt werden. Entwicklung internationaler Geschäftsbeziehungen zur Unterzeichnung von Lizenzvereinbarungen Laufende Verhandlungen im Rahmen unterzeichneter Absichtserklärungen mit verschiedenen Partnern. Carbiolice Erste Verkäufe von CARBIOS Active in Nordamerika nach Erteilung der FDA-Zulassung [2] und BPI-Zertifizierung [3] . Spürbare Fortschritte im Bereich der Nachhaltigkeit Erhalt des Gütesiegels BCorp und der Zertifizierungen nach ISO 9001 und 14001 sowie einer weiteren Verbesserung des extrafinanziellen Ratings durch EthiFinance auf eine Punktzahl von 83/100. Entwicklung des Patentportfolios Das Portfolio an geistigem Eigentum konnte durch die Erteilung von 28 neuen Patenten in verschiedenen Schlüsselländern auf 58 Patentfamilien und 502 Titel weiter ausgebaut werden. Personalveränderungen (März 2025) Isabelle Parize, Vorsitzende des Aufsichtsrats

Vincent Kamel, Chief Executive Officer Restrukturierung und Kostensenkungen Im Rahmen der Kostensenkungsmaßnahmen, die eine vollständige Umsetzung der industriellen und kommerziellen Strategie sicherstellen und Fortschritte bei der Finanzierung der Anlage ermöglichen sollen, hat CARBIOS bei gleichzeitiger Gewährleistung eines rigorosen Finanzmanagements ein Reorganisationsprojekt gestartet, das zu einem Abbau von etwa 40% der Stellen bei CARBIOS und CARBIOS 54 [4] führen könnte [5] . Konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung Vereinfachte konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung

(in TEuro)

(u ngeprüft [6] ) 31. Dezember 2024 31. Dezember 2023 Umsatz 136 24 Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen, netto (14.285) (10.958) Vertriebs- und Marketingkosten (7.611) (5.809) Allgemeine Verwaltungskosten (15.747) (12.134) Betriebliche Aufwendungen (37.643) (28.902) Betriebsergebnis (37.507) (28.878) Finanzergebnis 4.394 1.655 Ergebnis vor Steuer (33.113) (27.224) Einkommensteuer - - Jahresüberschuss (-fehlbetrag) (33.113) (27.224)

Im Jahr 2024 belief sich der Umsatz der Gruppe auf 136 TEUR, verglichen mit 24 TEUR im Jahr 2023. Der Anstieg ist hauptsächlich auf die Durchführung von Machbarkeitsstudien, Tests und Forschungsdienstleistungen sowie auf die Lieferung von CARBIOS-Active-Produkten durch Carbiolice zurückzuführen. Die betrieblichen Aufwendungen beliefen sich im Geschäftsjahr 2024 auf 37.643 TEUR, im Vergleich zu 28.902 TEUR im Vorjahr. Die Differenz von 8.741 TEUR ist vorwiegend auf folgende Faktoren zurückzuführen: den Anstieg der Personalkosten um 3 Mio. Euro;

den Anstieg der Kosten für die Inanspruchnahme externer Beratungsleistungen um 4,9 Mio. Euro; und

den Anstieg von Abschreibungskosten um 1,8 Mio. Euro. Die betrieblichen Aufwendungen für das Jahr 2024 betrugen 14.285 TEuro netto für Forschung und Entwicklung, verglichen mit 10.958 TEuro in der Vorjahresperiode. Das Betriebsergebnis (37.507 TEuro) ist in den verstärkten Restrukturierungsaktivitäten des Unternehmens, seinen Aktivitäten zur Markterschließung und dem Verkauf von Lizenzen, sowie der verstärkten Inanspruchnahme externer Beratungsleistungen und den nachhaltigen F&E-Aktivitäten, insbesondere im Bereich des Biorecyclings von PET-Kunststoffen und Polyesterfasern, begründet. Das Finanzergebnis von 4.394 TEuro umfasst Erträge aus Geldanlagen und den Kapitalisierungskosten für Darlehen im Zusammenhang mit der Anlage in Longlaville. Der Nettoverlust für den Zeitraum belief sich auf (33.113) TEuro, verglichen mit (27.224) TEuro im Vergleichsjahr 2023. Konsolidierte vereinfachte Bilanz (in T€)

(u ngeprüft ) 31. Dezember 2024

31. Dezember 2023

Aktiva 176.407 99.049 Goodwill 20.583 20.583 Sachanlagen 107.624 49.199 Langfristige Finanzanlagen 21.961 1.219 Anlagevermögen 103.574 202.960 Kurzfristige Finanzanlagen 3.346 - Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 89.767 191.821 Bilanzsumme 279.981 302.009 Passiva 199.675 234.314 Langfristige Finanzanlagen 43.244 46.224 Darlehen und Finanzverbindlichkeiten 37.204 39.226 Kurzfristige Verbindlichkeiten 37.062 21.472 Bilanzsumme (Kapital) 279.981 302.009

Zum Ende des Jahres 2024 verfügte CARBIOS über eine solide Bilanz in Höhe von 279,9 Mio. Euro und Eigenkapital in Höhe von 199,7 Mio. Euro. Dies entspricht einem Rückgang von 34,6 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr, der auf den im Berichtszeitraum verzeichneten Nettoverlust zurückzuführen ist. Darüber hinaus sind die kurzfristigen Verbindlichkeiten im Geschäftsjahr 2024 um 16 Mio. Euro gestiegen, hauptsächlich zurückzuführen auf einen Anstieg der Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung. Die Gruppe hat das Geschäftsjahr 2024 mit einer Finanzreserve von 109 Mio. Euro abgeschlossen. Dieser Betrag umfasst 90 Mio. Euro an Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten sowie 19 Mio. Euro an Finanzanlagen, die teilweise an bestimmte Lieferanten verpfändet sind. Der Rückgang der Barmittel in Höhe von 102 Mio. Euro für das Jahr 2024 ist hauptsächlich auf den Bau der Anlage in Longlaville und die operativen Geschäftsaktivitäten zurückzuführen, sowie auf die Einstufung der oben genannten Investitionen der Gruppe, die als Finanzanlage verpfändet wurden. Verfügbarkeit des Universellen Registrierungsdokuments ("Universal Registration Document", URD) 2024 Das Unternehmen wird sein Universellen Registrierungsdokument 2024 bis spätestens zum 30. April 2025 bei der französischen Börsenaufsicht AMF ("Autorité des marchés financiers") einreichen und der Öffentlichkeit zugänglich machen. Eine englische Version folgt in Kürze. ### Über CARBIOS CARBIOS ist ein Biotechnologie-Unternehmen, das biologische Lösungen entwickelt und industrialisiert, um den Lebenszyklus von Kunststoffen und Textilien neu zu definieren. Angelehnt an natürliche Prozesse, entwickelt CARBIOS enzymbasierte Verfahren, um Kunststoffe zu zersetzen. Damit verfolgt das Unternehmen die Mission, der weltweiten Verschmutzung durch Plastik und Textilien entgegenzuwirken sowie den Übergang hin zu einer Kreislaufwirtschaft voranzutreiben. Mit seinen bahnbrechenden Technologien für das Biorecycling von PET und für den biologischen Abbau von PLA ist das Unternehmen im Begriff, das Stadium der Industrialisierung und Kommerzialisierung zu erreichen. Eine Demonstrationsanlage für das Biorecycling ist bereits seit 2021 in Betrieb, und die Bauarbeiten für die weltweit erste industrielle Biorecyclinganlage sollen zwischen Juni und September 2025 wieder aufgenommen werden, sobald die erforderlichen zusätzlichen finanziellen Mittel zur Verfügung stehen. Durch die Veröffentlichung auf der Titelseite von Nature wurde CARBIOS wissenschaftliche Anerkennung zuteil. Renommierte Marken der Kosmetik-, Lebensmittel- und Getränke-, sowie der Modeindustrie unterstützen das Unternehmen, um die Recycling- und Kreislauffähigkeit ihrer Produkte zu verbessern. Nestlé Waters, PepsiCo und Suntory Beverage & Food Europe sind Mitglieder eines von CARBIOS und L'Oréal gegründeten Verpackungskonsortiums. On, Patagonia, PUMA, PVH Corp. und Salomon arbeiten im Rahmen eines Textilkonsortiums mit CARBIOS zusammen. Um mehr über die Biotechnologie zu erfahren, die Kreislauffähigkeit von Kunststoffen und Textilien vorantreibt, besuchen Sie bitte http://www.carbios.com/en Nachrichten und Medieninhalte finden Sie in unserem Newsroom: www.carbios.com/newsroom/de/ LinkedIn: CARBIOS / Instagram: insidecarbios Informationen zu CARBIOS Aktien: ISIN Code: FR0011648716 Ticker Code: Euronext Growth: ALCRB LEI: 969500M2RCIWO4NO5F08

Aktionäre können das PEA-PME-Programm, ein staatliches Programm, das es in Frankreich ansässigen Personen, die in kleine mittelständische Unternehmen (KMU) investieren, ermöglicht, von Einkommenssteuernachlässen zu profitieren, in Anspruch nehmen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

CARBIOS PR France PR DACH & UK Melissa Flauraud Iconic MC Services Pressearbeit Aurélie AKNIN Anne Hennecke melissa.flauraud@carbios.com carbios@iconic.fr carbios@mc-services.eu +33 (0)6 30 26 50 04 +33 (0)6 68 28 21 78 +49 (0)211 529 252 22

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Aussagen und Risikofaktoren: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, keine historischen Daten, und ist nicht als Garantie dafür zu verstehen, dass die genannten Fakten und Daten eintreten werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf Daten, Annahmen und Schätzungen, die CARBIOS für angemessen hält. CARBIOS ist in einem wettbewerbsintensiven und sich schnell entwickelnden Umfeld tätig. CARBIOS ist daher nicht in der Lage, alle Risiken, Ungewissheiten oder sonstigen Faktoren, die sich auf das Unternehmen auswirken können, sowie deren mögliche Auswirkungen auf das Unternehmen oder das Ausmaß, in dem der Eintritt eines Risikos oder einer Risikokombination zu Ergebnissen führen könnte, die erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen, vorherzusehen. CARBIOS weist darauf hin, dass zukunftsgerichtete Aussagen in keiner Weise eine Garantie für die künftige Leistung des Unternehmens darstellen und dass die tatsächliche Finanzlage, die Ergebnisse und Cashflows sowie die Entwicklung des Sektors, in dem CARBIOS tätig ist, erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen dieses Dokuments enthaltenen Vorschlägen oder Hinweisen abweichen können. Selbst wenn die Finanzlage, die Ergebnisse, die Cashflows und die Entwicklungen in der Branche, in der CARBIOS tätig ist, mit den in diesem Dokument enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen übereinstimmen, sind diese Ergebnisse oder Entwicklungen möglicherweise kein verlässlicher Hinweis auf die künftigen Ergebnisse oder Entwicklungen von CARBIOS. Den Lesern wird empfohlen, die Risikofaktoren, die in dem bei der französischen Börsenaufsichtsbehörde (AMF") hinterlegten Universal-Registrierungsdokument sowie in dem auf der Website des Unternehmens kostenlos erhältlichen Halbjahresfinanzbericht beschrieben sind, sorgfältig zu prüfen. Sollten alle oder ein Teil dieser Risikofaktoren oder andere eintreten, haftet CARBIOS in keinem Fall für Entscheidungen oder Handlungen, die im Zusammenhang mit den Informationen und/oder Aussagen dieser Pressemitteilung getroffen wurden, oder für damit verbundene Schäden. Diese Informationen werden nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung gegeben. CARBIOS verpflichtet sich nicht, Aktualisierungen dieser Informationen oder der Annahmen, auf denen sie beruhen, zu veröffentlichen, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den für CARBIOS geltenden rechtlichen oder regulatorischen Verpflichtungen. Diese Pressemitteilung und die darin enthaltenen Informationen stellen in keinem Land ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von CARBIOS-Aktien dar. Die Übersetzung dient nur zu Informationszwecken. Bei Unstimmigkeiten zwischen der deutschen und der englischen Fassung dieser Pressemitteilung ist die englische Fassung maßgebend. APPENDIX Konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung

(ungeprüft [7] ) (In TEuro) 31. Dezember 2024 31. Dezember 2023 Veränderung 12 Monate 12 Monate Umsatz 136 24 113 Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen, netto (14.285) (10.958) (3.326) Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen (21.726) (18.830) (2.897) Fördermittel und sonstige betriebliche Erträge 4.278 5.385 (1.106) Aktivierte Entwicklungskosten 3.164 2.487 677 Vertriebs- und Marketingkosten (7.611) (5.809) (1.802) Allgemeine Verwaltungskosten (15.747) (12.134) (3.613) Weitere operative Erträge und Aufwendungen - - - Betriebliche Aufwendungen (37.507) (28.878) (8.628) Finanzielle Erträge 5.219 3.784 1.435 Finanzielle Aufwendungen (826) (2.129) 1.304 Finanzergebnis 4.394 1.655 2.739 Ergebnis vor Steuer (33.113) (27.224) (5.889) Einkommensteuer - - - Jahresüberschuss (-fehlbetrag) (33.113) (27.224) (5.889)

Konsolidierte Bilanz

(ungeprüft) (in TEuro) 31. Dezember 2024 31. Dezember 2023 Veränderung Aktiva Goodwill 20.583 20.583 - Immaterielle Vermögenswerte 21.352 21.874 (523) Sachanlagen 107.624 49.199 58.424 Nutzungsrechte an Vermögenswerten 5.159 6.175 (1.016) Langfristige Vermögenswerte 21.691 1.219 20.472 Anlagevermögen 176.407 99.049 77.358 Forderungen aus Lieferung und Leistung 97 6 91 Lagerbestand 1.538 511 1.027 Sonstiges Umlaufvermögen 8.826 10.621 (1.795) Kurzfristige finanzielle Vermögenswerte 3.346 - 3.346 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 89.767 191.821 (102.055) Umlaufvermögen 103.574 202.960 (99.387) Bilanzsumme 279.981 302.009 (22.028)

In TEuro 31. Dezember 2024 31. Dezember 2023 Veränderung PASSIVA Aktienkapital 11.792 11.786 6 Anteils- und Beitragsprämie 276.703 276.569 134 Konsolidierte Rücklagen (4.564) (2.900) (1.664) Gewinnrücklagen (51.142) (23.917) (27.225) Jahresüberschuss - Anteil. der den Aktionären der Muttergesellschaft zuzurechnen ist (33.113) (27.224) (5.889) Eigenkapital 199.675 234.314 (34.639) Langfristige Rückstellungen 345 216 129 Kurzfristige Darlehen und Finanzverbindlichkeiten 37.204 39.226 (2.022) Langfristige Leasing-Verbindlichkeiten 3.904 4.639 (735) Langfristige sonstige Verbindlichkeiten 98 449 (351) Latente Steuerverbindlichkeiten 1.694 1.694 - Langfristige Verbindlichkeiten 43.244 46.224 (2.980) Kurzfristige Darlehen und Finanzverbindlichkeiten 3.518 3.524 (6) Kurzfristige Leasing-Verbindlichkeiten 1.048 1.232 (184) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 4.577 4.829 (252) Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten 27.919 11.888 16.031 Kurzfristige Verbindlichkeiten 37.062 21.472 15.590 Bilanzsumme (Kapital) 279.981 302.009 (22.028)

Konsolidierte Kapitalflussrechnung

(ungeprüft) (In TEuro) 31. Dezember 2024 31. Dezember 2023 Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit Jahresüberschuss (-fehlbetrag) (33.113) (27.224) (-) Abschreibungen von Wertminderungen auf Sachanlagen und Nutzungsrechten 8.109 6.375 (-) Gewinne oder Verluste aus der Veräußerung von Vermögenswerten 188 237 (-) Rückstellungen für Leistungen an Mitarbeiter 186 20 (-) Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen (587) 2.556 (-) Finanzerträge (4.549) (1.655) (-) Gewinne oder Verluste aus der Veräußerung von finanziellen Vermögenswerten (366) - Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit vor Aufwand für Nettofinanzverschuldung und Steuern (30.132) (19.691) (-) Veränderung des Betriebskapitalbedarfs (63) (2.898) Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (30.195) (22.589) Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit Erwerb von Sachanlagen und materiellen Vermögenswerten (59.403) (24.311) Veränderung der Verbindlichkeiten aus Anlagevermögen 16.210 4.718 Aktivierte Entwicklungskosten (3.165) (2.487) Veräußerung von Anlagevermögen 1 2 Erwerb von Finanzanlagen (24.606) (396) Abnahme der Finanzanlagen 385 83 Cashflow aus Investitionstätigkeit (70.578) (22.391) Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (1.281) 136.246 Veränderung der liquiden Mittel (102.055) 91.265 Liquide Mittel am Anfang des Geschäftsjahres 191.821 100.556 Liquide Mittel am Ende des Geschäftsjahres 89.767 191.821 Veränderung der liquiden Mittel (102.055) 91.265

[1] Die Prüfung der Finanzberichte für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr wird zum Zeitpunkt dieser Mitteilung abgeschlossen. [2] FDA = Food and Drug Administration [3] BPI = Biodegradable Products Institute [4] Hundertprozentige Tochtergesellschaft von Carbios für seine industriellen Aktivitäten in Longlaville [5] Vgl. Pressemitteilung vom 28. Januar 2025 [6] Die Prüfung der Finanzberichte für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr wird zum Zeitpunkt dieser Mitteilung abgeschlossen. [7] Die Prüfung des Jahresabschlusses für das zum 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr wird zum Zeitpunkt dieser Mitteilung abgeschlossen.



