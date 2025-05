Markus Weingran - Mein Tipp: SMARTBROKER+: https://dwbdiv.smartbrokerplus.de/ts/94450/tsc - typ=r&amc=con.smartbrokerplus.536232.548190.CRTuFopWREk&smc1=YouTube (Werbung) Willkommen bei der Börsenlounge mit Markus Weingran. Die Themen heute: Marvell | RWE | Carbios - Dividenden-Spezial - Hier geht es zum wallstreetONLINE Börsenlounge Musterdepot: https://www.wallstreet-online.de/userinfo/845904-mweingran - Die Börsenlounge gibt es täglich um 12 Uhr live auf wallstreet:online TV. Jetzt den Kanal abonnieren und keine Sendung mehr verpassen! https://www.youtube.com/@wallstreetonlinetv - subconfirmation=1 00:00 Begrüßung Dividenden-Spezial: Interview mit Christian Röhl DAX - nächstes Allzeithoch Okto - Ausblick fällt durch Box - Zahlen kommen gut an Marvell - 100 Prozent Potenzial Carbios - erste Kunden treiben Aktie an Alpha Bank - UniCredit stockt weiter auf Intellego - UV-Spezialist mit Potenzial Nvidia - was bringen die Zahlen Rheinmetall - UBS erhöht Kursziel RWE - Klage abgewiesen Depot - wieder 20 Prozent im Plus Zuschauerfragen