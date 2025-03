Die britische Nanotechnologie-Firma Versarien durchlebt aktuell eine kritische Phase an der Börse. Am 7. März 2025 verzeichnete das Unternehmen einen alarmierenden Kurseinbruch, der den ohnehin schon negativen Trend der letzten Monate fortsetzt. Die Aktie notiert derzeit auf dem 52-Wochen-Tief bei 0,0004 USD und hat allein im vergangenen Monat 75 Prozent an Wert verloren. Mit einer Marktkapitalisierung von nur 2,7 Millionen Euro bleibt die finanzielle Situation des Unternehmens angespannt, während Anleger zunehmend besorgt auf die bevorstehende Aktionärsversammlung am 24. März blicken.

Finanzielle Kennzahlen deuten auf strukturelle Probleme

Die aktuellen Kennzahlen des Nanomaterial-Spezialisten zeichnen ein problematisches Bild. Trotz eines scheinbar günstigen KUV von 0,33 spiegelt sich die schwierige Lage im negativen Cash-Flow wider. Bei 4,5 Milliarden ausstehenden Aktien und anhaltenden Verlusten stehen die Zeichen auf Restrukturierungsbedarf, was die bevorstehende Aktionärsversammlung zu einem entscheidenden Termin für die Zukunft des Unternehmens macht.

