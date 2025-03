DJ PTA-News: Small- & MicroCap Investment: USA und EU fördern Digitalisierung und somit auch die Bauindustrie

Frankfurt (pta/09.03.2025/10:00) - Im Bereich der Digitalisierung tut sich etwas - diesseits wie jenseits des Atlantiks. Mit den geplanten Fördermaßnahmen in den Bereichen Künstliche Intelligenz (KI) und Chip-Produktion winken auch der Bauindustrie neue Aufträge.

Wettbewerbsvorteil durch Technologie

Der European Chips Act zielt darauf ab, Europas Halbleiterindustrie zu stärken, die technologische Souveränität zu erhöhen und die Resilienz der Lieferketten zu verbessern. Durch Investitionen in Forschung, Entwicklung und Produktion soll der EU-Marktanteil an der globalen Chipproduktion bis 2030 auf 20?Prozent verdoppelt werden.

Die USA planen mit dem Projekt "Stargate" innerhalb von vier Jahren eine Investition von 500 Milliarden Dollar in die KI-Infrastruktur. Unter der Führung von OpenAI, Oracle (ISIN: US68389X1054) und SoftBank (ISIN: JP3436100006) sollen in den nächsten Jahren massive Rechenzentren entstehen, um die KI-Entwicklung voranzutreiben und über 100.000 Arbeitsplätze zu schaffen.

PORR - Starke Expertise im Industriebau

Breit aufgestellte Bauunternehmen wie die österreichische PORR Group (ISIN: AT0000609607) können von der oben erwähnten Entwicklung in zweifacher Form profitieren, denn es müssen schließlich sowohl Chip-Fabriken als auch Datenzentren in der Regel neu erbaut werden, um sämtliche Anforderungen zu erfüllen. Auf Wunsch liefert das Unternehmen - unter Einsatz moderner Methoden wie Building Information Modeling (BIM) und Lean Management - von der Beratung über die Planung und den Bau bis hin zur abschließenden Zertifizierung sozusagen "Alles aus einer Hand".

In den vergangenen Jahren realisierte die PORR zahlreiche Projekte in der chemischen und Pharmaindustrie inkl. Laborausbau sowie in der Halbleiterindustrie inkl. Reinraumausbau. Beim letztgenannten Geschäftsfeld spielen neben dem "reinen" Gebäude vor allem die Technische Gebäudeausrüstung (TGA) sowie die Elektroinfrastruktur und Energieversorgung eine große Rolle.

So errichtete die PORR im Auftrag von Infineon im Sommer 2016 in Regensburg eine Halbleiterfabrik inklusive der Planung und Errichtung der gesamten TGA- und Elektrogewerke sowie der betriebsbereiten Herstellung der Reinräume für die Microchipproduktion. Letztere erstreckten sich über zwei Ebenen und eine Gesamtfläche von 1.400 m2.

Eine weitere Chipfabrik - ebenfalls in Regensburg - wurde wenig später für den Auftraggeber Osram Semiconductors GmbH realisiert. In lediglich 13 Monaten wurde das hochkomplexe Gebäude (inkl. Reinräume) zum vereinbarten Ready-for-Equipment-Termin übergeben. Im Geschäftsjahr 2023 wurden zudem für AIXTRON (ISIN: DE000A0WMPJ6) in Deutschland und ams OSRAM in Österreich Reinraumprojekte gestartet.

Datenzentren - mehr als eine Nische

Mehr denn je benötigt der europäische Technologiestandort eigene Rechner- und Speicherkapazitäten, um im Bereich Digitalisierung nicht den Anschluss zu verlieren oder zu sehr abhängig zu sein. Der Betrieb von Cloud-Diensten, künstlicher Intelligenz (KI), dem Übertragungsstandard 5G, dem Internet der Dinge (IoT) und vielen weiteren IT-basierten Technologien erfordert eine schnelle, sichere und effiziente Verarbeitung bzw. die Übertragung riesiger Datenmengen.

In den vergangenen Jahren hat die PORR eine Vielzahl bedeutender Rechenzentren erfolgreich realisiert. Ein aktuelles Beispiel ist das kürzlich fertig gestellte BER12 Datacenter in Ludwigsfelde bei Berlin. Dort entstand im Auftrag der Firma Vantage Data Centers auf einer Fläche von 11.400 m² ein hochmodernes zweigeschossiges Gebäude, welches sich durch eine anspruchsvolle technologische Infrastruktur wie z.B. fortschrittliche Kühlsysteme und unabhängige Stromleitungen auszeichnet.

Etwas kleinere Datenzentren wurden übrigens auch in Warschau (WAW 11.1 Datacenter: 6.730 m²) sowie in Wien (DC01 Datacenter: 7.200 m²) realisiert.

PORR ISIN: AT0000609607 WKN: 850185

Links: https://porr.de/leistungen/industriebau/ https://porr.de/projekte/infineon-h17-regensburg-halbleiterproduktion/ https://porr.de/projekte/osram-geb-34-regensburg-halbleiterproduktion/ https://porr.de/news-medien/presse-news/presse-news/presse-news/news/ die-bedeutung-von-rechenzentren-als-assetklasse-fuer-die-bauindustrie/ https://vantage-dc.com/data-center-locations/emea/berlin-i-germany/

