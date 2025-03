Die Aktie des führenden Personal-Dienstleisters Amadeus Fire verzeichnet am 08. März 2025 einen leichten Rückgang. Das Wertpapier notiert bei 84,75 Euro, was einen Tagesverlust von 0,53 Prozent bedeutet. Trotz des aktuellen Kursrückgangs konnte die Aktie im vergangenen Monat einen beachtlichen Aufschwung von 10,99 Prozent verbuchen. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt derzeit 459 Millionen Euro bei 5,4 Millionen ausstehenden Aktien.

Bevorstehende Quartalszahlen

In den kommenden Wochen stehen wichtige Termine für Amadeus Fire an. Das Unternehmen wird am 26. März 2025 seine Ergebnisse für das vierte Quartal 2024 veröffentlichen, gefolgt von einer Präsentation der Zahlen am darauffolgenden Tag. Anleger richten ihren Blick auf diese Termine, während die Aktie mit einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis von 11,38 bewertet wird.

