Die eBay-Aktie verzeichnete am 08. März 2025 einen leichten Rückgang um 0,18% auf 64,96 EUR, bleibt jedoch im größeren Zeitrahmen auf Erfolgskurs. Trotz des minimalen Tagesverlusts konnte das Papier des Online-Handelsriesen im vergangenen Monat um beachtliche 4,52% zulegen. Die Jahresentwicklung fällt mit einem Plus von 40,67% noch deutlicher aus, was das wachsende Vertrauen der Anleger in den E-Commerce-Giganten widerspiegelt. Aktuell notiert die Aktie 30,42% über ihrem 52-Wochen-Tief, hat jedoch noch Potenzial bis zum 52-Wochen-Hoch, das 6,73% über dem derzeitigen Kursniveau liegt.

Kommende Dividendenzahlung und Termine

Für den 14. März 2025 ist ein wichtiger Termin für eBay-Aktionäre angesetzt: Das "Détachement de" steht an. Zuvor hatte das Unternehmen am 29. November 2024 eine vierteljährliche Dividende von 0,27 USD ausgezahlt. Mit einer Marktkapitalisierung von 31,2 Milliarden Euro und bewertungsrelevanten Kennzahlen wie einem KGV von 12,56 für 2025 bleibt die Aktie für Anleger interessant.

