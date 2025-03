Wochenausblick - Quartalszahlen und Konjunkturdaten

Werbung







Zum Start in die neue Börsenwoche informieren wir jeden Sonntag über Wirtschaftsdaten, Quartalszahlen und mehr. Diese Woche erwartet uns eine Menge spannender Quartalszahlen und Konjunkturdaten. Alle wichtigen Termine haben wir für Sie im HSBC-Wochenausblick zusammengestellt:



Montag:



Die Woche beginnt börsentypisch eher ruhig. Die Zahlen der deutschen Industrieproduktion und Handelsbilanz werden veröffentlicht. Außerdem werden die Quartalergebnisse der Oracle Corp. und der BioNTech bekanntgegeben. Des Weiteren veröffentlicht das Immobilien Unternehmen LEG seine Quartalszahlen.















Dienstag:



Am Dienstag bleibt es zunächst eher ruhig. Das japanische Economic and Scial Research Institute (ESRI) veröffentlicht in der Nacht die Bruttoinlandsproduktzahlen. Der Volkswagenkonzern sowie die Henkel Vz. liefern ihre Geschäftsjahresberichte für 2024. Besonders die Entscheidungen von VW hinsichtlich der Dividendenpolitik könnten für Investoren von Interesse sein.











Mittwoch:



Am Mittwoch werden mehrere interessante Zahlen publiziert. Zum einen veröffentlichen die USA die Inflations- (CPI) und Kerninflationsdaten, welche eine der treibenden Kräfte hinter den Zinsentscheidungen sind. Mit Adobe Systems Inc. veröffentlicht ein amerikanisches NASDAQ®-Schwergewicht seine Q1 Zahlen. Mit den deutschen Werten Rheinmetall, Porsche, Puma und Brenntag werden auch wichtige heimische Jahresabschlusszahlen bekannt gegeben.















Donnerstag:



Der Donnerstag fällt wiederum etwas ruhiger aus. Das amerikanische Bureau of Labor Statistics veröffentlicht den Produzentenpreisindex (PPI bzw. Erzeugerpreisindex) für den Februar. Dieser gibt die durchschnittliche Preisentwicklung von Rohstoffen und Industrieerzeugnissen, die in den USA hergestellt und im Inland verkauft wurden an. Ebenfalls soll am Donnerstag die erste der beiden Sondersitzungen zum Sondervermögen stattfinden. Mit der Hannover Re berichtet auch ein deutsches Unternehmen.











Freitag:



Am Freitag werden noch einmal einige spannende Konjunkturdaten veröffentlicht. Für Deutschland und Frankreich werden die Inflationsdaten bekanntgegeben. In den USA wird der Verbrauchervertrauensindex (MCSI) der Universität Michigan gemeinsam mit Reuters veröffentlicht. Der MCSI gilt als Frühindikator der wirtschaftlichen Entwicklung der USA. Mit BMW und Daimler Trucks legen zwei der Größten Automobilhersteller Deutschlands am Freitag ihr Jahresergebnis 2024 offen. Im Fokus der Anlieger liegen auch hier wieder die Dividendenentscheidungen im Automobilsektor.















