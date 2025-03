Am deutschen Aktienmarkt ist die Stimmung weiterhin positiv. Der DAX hält sich über der Marke von 23.000 Punkten. Doch diese Stärke ist brüchig, wie sich an der Entwicklung des Volatilitäts-Index (VIX) zeigt. Dieser ist in der letzten Woche um knapp 30 % gestiegen. Die Unsicherheit der Marktteilnehmer nimmt zu, auch wenn die Indizes dies noch ...

