Die A2A SPA Aktie zeigt sich in den vergangenen Handelstagen bemerkenswert stabil. Mit einem aktuellen Kurs von 2,193 EUR (Stand: 08. März) verzeichnet das Papier des italienischen Energieversorgers gegenüber dem Vortag keine Veränderung. Im Monatsvergleich ist ein minimaler Rückgang von lediglich 0,09 Prozent zu beobachten. Beachtlich ist jedoch die positive Jahresentwicklung mit einem Plus von 26,06 Prozent, was die langfristige Stärke des Unternehmens unterstreicht. Die Marktkapitalisierung des Versorgers beläuft sich derzeit auf 6,9 Milliarden Euro.

Anstehende Quartalszahlen im Fokus

Anleger richten ihren Blick nun auf den 20. März 2025, wenn A2A die Ergebnisse für das vierte Quartal 2024 vorbörslich veröffentlichen wird. Am selben Tag folgt die Präsentation der Zahlen. Mit einem aktuellen KGV von 10,42 und einem Kurs-Cashflow-Verhältnis von 6,60 weist die Aktie weiterhin vergleichsweise günstige Bewertungskennzahlen auf.

Anzeige

A2A SPA-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue A2A SPA-Analyse vom 9. März liefert die Antwort:

Die neusten A2A SPA-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für A2A SPA-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 9. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

A2A SPA: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...