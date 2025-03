Die FibroGen Aktie setzte ihren negativen Trend fort und verzeichnete am 7. März 2025 einen erneuten Rückgang um 1,22 Prozent auf 0,3655 Euro. Der Biotechnologie-Wert steht damit weiterhin erheblich unter Druck und hat innerhalb des letzten Monats 10,53 Prozent an Wert eingebüßt. Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von lediglich 38,2 Millionen Euro bleibt das Unternehmen in einer schwierigen Position, trotz eines Kursniveaus, das immerhin 21,03 Prozent über dem 52-Wochen-Tief liegt.

Anstehende Quartalsergebnisse

Für den 17. März 2025 hat FibroGen die Veröffentlichung der Q4 2024 Ergebnisse angekündigt. Die nachbörsliche Präsentation könnte wichtige Impulse für den angeschlagenen Aktienkurs liefern. Angesichts der aktuellen Bewertungskennzahlen wie einem KUV von 0,23 warten Anleger gespannt auf neue Unternehmenszahlen, die möglicherweise die weitere Kursentwicklung beeinflussen könnten.

Anzeige

FibroGen-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue FibroGen-Analyse vom 9. März liefert die Antwort:

Die neusten FibroGen-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für FibroGen-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 9. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

FibroGen: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...