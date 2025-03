Bitcoin-Alternative BTC Bull Token könnte deutlich steiler steigen

Während Bitcoin die meisten anderen traditionellen Assets mit seinem Anstieg übertroffen hat und von den Maximalisten als einzige Kryptowährung anerkannt wird, erzielen andere Kryptoinvestoren mit den Altcoins in kürzerer Zeit noch deutlich höhere Gewinne. Welche Bitcoin-Alternative nun immer mehr in ihre Portfolios aufgenommen haben, erfahren Sie jetzt hier.

Bitcoin hat viele andere Assetklassen übertroffen

Bitcoin wurde ursprünglich ohne einen offiziellen Launch-Preis herausgegeben. Dennoch ist der erste Anhaltspunkt für seinen Wert die Höhe der Stromkosten, welche für das Schürfen dessen zu Beginn benötigt wurden. Im Oktober des Jahres 2009 lagen diese noch bei geringen 0,00076 USD.

Seitdem hat sich die am höchsten bewerte Kryptowährung bis auf einen Preis in Höhe von 109.114,88 USD vorgearbeitet, was einem Kursplus von 14.357.220.952 % entspricht. Somit liegen die durchschnittlichen Bitcoin-Anstiege pro Jahr bei 250 %.

Mit dieser Performanz hat BTC viele andere führende Vermögenswerte übertroffen. Selbst die hohen Kursgewinne der Nvidia-Aktie in dieser Zeit von 31.711 % konnten somit noch bei Weitem überboten werden. Andere führende Technologie-Aktien der FANG-Werte haben hingegen mit 1.246 bis 4.064 % noch schlechter abgeschnitten.

Bei dem US-Technologie-Index Nasdaq 100 waren es sogar nur 1.069 % und beim Edelmetall Gold 177 %. Am schlechtesten hätten jedoch die Euro-Sparer performt, da die Währung im Vergleich zum US-Dollar um 26 % an Wert verloren hat.

Zwar ist diese Entwicklung schon bemerkenswert, jedoch gibt es noch neuere Kryptowährungen, welche seit ihrem Start noch höhere Gewinne als Bitcoin erzielt haben. Dies beschränkt sich jedoch nicht nur auf die aktuelle Performanz, sondern teilweise haben sie sogar schneller insgesamt höhere Kursgewinne erzielt.

Bitcoin-Alternative BTC Bull Token könnte in diesem Bullenmarkt explodieren

Speziell für den Bullenmarkt wurde der neue Bitcoin-Fantoken BTC Bull Token entwickelt. Dieser soll Bitcoin-Maximalisten eine Möglichkeit geben, um den Bitcoin-Narrativ auf einem höheren Chance-Risiko-Verhältnis zu spielen. Denn seine Entwicklung wurde erstmalig direkt von dem BTC-Preis abhängig gemacht.

Genau genommen sorgt das Token-Design dafür, dass der eigene $BTCBULL-Coin immer dann gekauft wird, wenn sich Bitcoin an wichtige neue Preismarken annähert. Denn dann erhalten die Inhaber von BTC Bull Token unterschiedliche Belohnungen, sodass auch das langfristige Halten gefördert wird, wenn man an den Erfolg von Bitcoin glaubt.

Dieser Aspekt könnte dem BTC Bull Token eine besonders hohe Widerstandsfähigkeit und Aktualität verleihen, welches die größten Schwachstellen der meisten Memecoins sind. Somit könnte er sich zu einem der führenden Token aus diesem Sektor hocharbeiten, wobei er schon jetzt namhafte Krypto-Persönlichkeiten wie Mario Nawfal überzeugt hat.

Denn der international bekannte, größte X-Podcaster folgt dem Projekt auf der Social-Media-Plattform. Sollte sich hier möglicherweise schon die erste Partnerschaft angebahnt haben, könnte es den BTC Bull Token einem Millionenpublikum näherbringen und diesem schnell bedeutende Kursgewinne einbringen.

Wie genau funktioniert die Bitcoin-Alternative BTC Bull Token?

Wie bereits erwähnt, hat das Team des BTC Bull Token für verschiedene Mechanismen gesorgt, welche seine loyalen Inhaber regelmäßig belohnen. Einer der vermutlich attraktivsten Vorteile ist das passive Einkommen in Bitcoin, für welches noch nicht einmal teure Hardware, Expertise, Stellplatz und so weiter benötigt werden.

Stattdessen verwendet das Projekt Preisabstände von 50.000 USD, bei denen die $BTCBULL-Inhaber AirDrops an ihre Wallets gesendet bekommen. Die erste Belohnung wird bei 150.000 USD erfolgen und dann entsprechend fortgesetzt. Dabei stellt es eine der einfachsten, schnellsten und sicherheitsgeprüften Möglichkeiten für passive Bitcoin-Einkommen dar.

Roadmap von BTC Bull Token | Quelle: BTC Bull Token

Ebenso werden von den BTC Bull Token in Intervallen von 25.000 USD und erstmalig bei 125.000 USD Coins vernichtet. Mit diesem Verfahren werden nicht nur wie bei Bitcoin immer weniger Token in den Umlauf gebracht, sondern ihre Anzahl darüber hinaus noch verringert. Damit ist er deflationärer und könnte sich sogar steiler entwickeln.

Eine weitere Besonderheit von BTC Bull Token ist das Staking-Verfahren, da Bitcoin ursprünglich über das Mining berechnet wird. Bei diesem verdienen die Teilnehmer ein weiteres passives Einkommen von 125 %, das jedoch unabhängig von dem Bitcoin-Preis ist. Stattdessen hängt dieses von der Anzahl der $BTCBULL und der in den Pool eingezahlten Coins ab.

