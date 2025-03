Bitcoin auf dem Weg zur Million? Warum China eine entscheidende Rolle spielen könnte

Der Bitcoin-Kurs zeigt sich aktuell mit wenig Dynamik und pendelt zwischen 86.000 und 87.000 US-Dollar, was auf Wochensicht immerhin noch ein Plus von rund 2 Prozent bedeutet. Während kurzfristig das bullische Momentum fehlt, könnte langfristig enormes Potenzial im Bitcoin schlummern. Besonders die Entwicklung strategischer Bitcoin-Reserven durch Staaten wie die USA könnte einen Mechanismus in Gang setzen, der durch spieltheoretische Prinzipien sogar einen Anstieg auf eine Million US-Dollar rechtfertigen würde.

Staatliche Bitcoin-Reserven als spieltheoretischer Katalysator

Die Spieltheorie analysiert Entscheidungssituationen, in denen mehrere Akteure miteinander interagieren und ihr Erfolg vom Handeln der anderen abhängt. Genau dieses Prinzip könnte nun eine bullische Bitcoin-Prognose untermauern. Der Ausgangspunkt: Sobald eine bedeutende Wirtschaftsmacht wie die USA beginnt, strategische Bitcoin-Reserven aufzubauen, entsteht Druck auf andere Nationen, diesem Beispiel zu folgen. Bereits jetzt gibt es Gerüchte, dass China ähnliche Schritte erwägen könnte.

Nach dem Prinzip des Nash-Gleichgewichts möchte keine Regierung riskieren, ohne eigene Bitcoin-Reserven dazustehen, falls sich Bitcoin langfristig als wichtiges Wertaufbewahrungsmittel etabliert. Jede weitere staatliche Adoption würde einen positiven Feedback-Loop auslösen, bei dem immer mehr Länder Bitcoin kaufen, um keine strategischen Nachteile zu erleiden. Das Ergebnis wäre eine kontinuierlich steigende Nachfrage, die auf das begrenzte Bitcoin-Angebot trifft und dadurch einen massiven Preisanstieg verursachen könnte.

