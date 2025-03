Krypto News: Kryptomarkt dreht ins Minus - war es das jetzt endgültig mit dem Bullrun?

Eigentlich hätte die Kryptowelt an diesem Wochenende so schön sein können. Der amtierende US-Präsident beschloss am Donnerstag per Dekret eine US-Kryptoreserve. Genau diese war von der Kryptowelt sehnsüchtig erwartet und mit noch höheren Erwartungen verknüpft worden. Doch statt in den Himmel oder besser gesagt zum Mond zu schießen, stürzten die Kryptokurse ab. Denn die US-Kryptoreserve entpuppte sich als dicke Mogelpackung. Zwar ist es richtig, dass es eine Bitcoin-Reserve in den USA geben wird.

Diese beinhaltet aber lediglich BTC, die sich bereits im Besitz der US-Regierung befinden, beispielsweise durch Beschlagnahmung. Zwar erhielt die Finanzbehörde auch die Erlaubnis, Bitcoin zu kaufen. Allerdings mit einem kleinen Haken, denn es dürfen dafür keine Steuergelder aufgewendet werden. Wie genau der Kauf also funktionieren soll, bleibt unklar. XRP, ADA und SOL wurden zwar auch in die Reserve mit aufgenommen, sind aber nur in der zweiten Reihe. Während die Bitcoins nicht verkauft werden dürfen, gilt das für die Altcoins sehr wohl. Zudem wird die Regierung keinerlei Anstrengung unternehmen, Altcoins nachzukaufen.

Bitcoin, Ethereum, XRP - das Blutbad geht weiter

Die Leitwährung Bitcoin verlor in den letzten 24 Stunden rund 4 %, auf Wochensicht waren es sogar rund 10 %. Der BTC notiert derzeit bei 82.000 Euro, Ethereum verlor 6 % und auf Wochensicht sogar 16 %. Ein ETH kostet im Moment 2.048 US-Dollar. ADA, SOL und XRP, die eigentlich als große Gewinner galten, mussten ebenfalls empfindliche Einbußen hinnehmen. Bei SOL sind es auf Wochensicht 17 %, bei XRP 13 % und bei ADA 10 %. Die Gesamtmarktkapitalisierung ging um 3,59 % zurück. Der Fear and Greed Index sprang zurück auf 24 und steht damit wieder kurz vor extreme Fear.

Fällt der Bullrun 2025 aus?

Natürlich gibt es jetzt Investoren, die sich die Frage stellen: "Fällt der Bullrun in diesem Jahr aus?" Auch die Kryptotodespropheten kreisen natürlich wieder eifrig und prophezeien das Ende aller Kryptos.

Ob die Frühjahrsrallye jetzt ausfällt oder ob es doch noch eine Überraschung gibt, kann an dieser Stelle nicht genau prognostiziert werden. Dafür sind Kryptos einfach zu volatil. Fakt ist allerdings, dass es dem Bitcoin derzeit nicht gelingt, dauerhaft die wichtige Hürde von 90.000 US-Dollar zu überspringen, ebenso wie die 100.000 US-Dollar. Ähnlich sieht es bei Ethereum aus, dem es nicht gelingt, dauerhaft die 2.600 US-Dollar Marke zu knacken.

