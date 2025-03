© Foto: DALL-E

In Teil 1 haben wir Ihnen einen Überblick über die deutschen Vertreter der Branche gegeben. Jetzt werfen wir einen Blick auf die europäische Konkurrenz. Neben den bekannten Größen gibt es kleinere unentdeckte Perlen.27 Regierungen haben bei einem EU-Sondergipfel in Brüssel deutlich gemacht, dass sie die Rüstungsausgaben rasch erhöhen möchten. In der gemeinsamen Abschlusserklärung wird die Europäische Kommission aufgefordert, eine Änderung des EU-Stabilitätspakts vorzubereiten, damit Verteidigungsausgaben nicht mehr in die Berechnung einfließen. Insgesamt sollen damit 800 Millionen Euro für die Aufrüstung der Europäischen Union locker gemacht werden. In unserem ersten Teil des Überblicks …