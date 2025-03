DJ Trump will keine Rezession der US-Wirtschaft ausschließen

Von Tim Hanrahan

DOW JONES--US-Präsident Donald Trump will nicht ausschließen, dass die US-Wirtschaft in diesem Jahr schrumpft und in eine Rezession gerät. Er sagt in einem Interview mit Fox News, dass seine weitreichende Wirtschaftsagenda kurzfristige Turbulenzen verursachen könnte, von denen er glaubt, dass sie den zukünftigen Wohlstand fördern werden. Auf die Frage, ob er in diesem Jahr mit einer Rezession rechne, antwortete Trump: "Ich hasse es, so etwas vorherzusagen. Es gibt eine Übergangsphase, denn was wir tun, ist sehr groß."

Trump will die US-Wirtschaft mit einer Agenda umgestalten, die sich auf neue Zölle, die Begrenzung der Einwanderung und den Abbau von Vorschriften, staatlichen Stellen und Steuern konzentriert. Er strebt auch Ausgabenkürzungen bei einer Reihe von Bundesprogrammen an. Während viele Unternehmen seine breit angelegte Agenda begrüßt haben, hat die Ungewissheit über Zölle gegenüber den wichtigen Handelspartnern Mexiko und Kanada die Märkte verunsichert. In den letzten Monaten hat der Präsident mehrfach Zölle vorgeschlagen und wieder zurückgenommen.

Die Maßnahmen des Präsidenten stellen die Widerstandsfähigkeit der US-Wirtschaft auf die Probe, die bisher ein robustes Wachstum und eine niedrige Arbeitslosigkeit aufwies. Es gibt erste Anzeichen für eine Anspannung, wobei ein Rückgang der Verbraucherausgaben und Inflationsängste die Unternehmen belasten.

Der Aktienmarkt erholte sich Ende 2024, angeheizt durch die Begeisterung der Anleger über seine Agenda. In den letzten Wochen ist er jedoch ins Stottern geraten. Der Dow Jones Industrial Average, der S&P 500 und der Nasdaq Composite Index schlossen am Freitag alle unter dem Stand, den sie bei Trumps Amtsantritt am 20. Januar hatten.

Als Zeichen für die stockende Umsetzung seiner Handelsagenda setzte die Trump-Administration letzte Woche die Zölle in Höhe von 25 Prozent auf die meisten Autos und Teile, die aus Mexiko und Kanada über die Grenzen kommen, weniger als 48 Stunden nach deren Inkrafttreten aus.

Trump weicht Fragen aus

In dem Interview, das am Sonntag ausgestrahlt wurde, wich der Präsident auf die Frage aus, ob er den Unternehmen, die mehr Klarheit über die Zölle wünschen, eine Zusicherung geben könne. "Nun, ich denke schon", sagte er. Dann fügte er hinzu: "Wissen Sie, die Zölle könnten im Laufe der Zeit steigen."

Der Präsident, der in seiner ersten Amtszeit regelmäßig mit der Performance des Aktienmarktes geprahlt hatte, spielte dessen Bedeutung für seine Agenda in der zweiten Amtszeit herunter. "Sehen Sie, ich muss ein starkes Land aufbauen. Man kann nicht wirklich auf den Aktienmarkt schauen. Schauen Sie sich China an, die haben eine 100-jährige Perspektive", sagte er.

Später am Sonntag verteidigte Trump seine Zollpolitik und sagte Reportern, dass die Abgaben "das Größte sein werden, was wir als Land je getan haben". Ein Reporter sagte, er habe in dem Fox-News-Interview gezögert, als er nach einer Rezession gefragt wurde. "Natürlich zögern Sie", sagte Trump. "Wer weiß?" Dann wiederholte er seine Behauptung, dass Zölle das Land reich machen würden.

Auch Finanzminister Scott Bessent sagte letzte Woche, dass die US-Wirtschaft während dieses wirtschaftlichen Übergangs eine harte Zeit durchleben könnte. "Der Markt und die Wirtschaft sind einfach süchtig geworden", sagte Bessent in der CNBC-Sendung "Squawk Box". "Wir sind süchtig nach diesen Staatsausgaben geworden, und es wird eine Entgiftungsphase geben."

Trump hat in den letzten Tagen eingeräumt, dass die Zölle für Unruhe gesorgt haben. "Es könnte eine gewisse Störung geben, ein kleines bisschen Störung", sagte er am Freitag. In seiner Rede vor dem Kongress am Dienstag verteidigte Trump seine Agenda, wies aber auch darauf hin, dass es zu einigen Störungen kommen könnte.

Laut den in der vergangenen Woche veröffentlichten Daten wurden in den USA im Februar weiterhin in gleichmäßigem Tempo Arbeitsplätze geschaffen. Wirtschaftsexperten sehen jedoch Anzeichen dafür, dass sich die Beschäftigung in den kommenden Monaten abschwächen könnte, und zwar aufgrund von Entlassungen in der Regierung, gekürzten staatlichen Mitteln, Unsicherheit über Zölle und Einwanderungsbeschränkungen.

Der stark gespaltene Kongress muss bis Freitag weitere Mittel bewilligen, um einen Shutdown der Regierung zu vermeiden, was die Wirtschaftsaussichten zusätzlich erschwert.

Handelsminister Howard Lutnick schloss in seinem eigenen Fernsehauftritt am Sonntag einen wirtschaftlichen Abschwung aus. "Es wird keine Rezession in Amerika geben", sagte er bei "Meet the Press" auf NBC News. Die US-Wirtschaft befand sich seit Beginn der Pandemie im Jahr 2020 in keiner Rezession.

