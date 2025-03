DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

VOLOCOPTER - Der österreichische Kleinflugzeughersteller Diamond Aircraft will als neuer Eigentümer bei Volocopter einsteigen und das Volocity-Programm weiterführen. Es heißt in Branchenkreisen, dass das Geschäft vielleicht schon an diesem Montag verkündet werden wird. Diamond als Investor eröffnet ziemlich interessante Perspektiven. Denn Diamond gehört seit 2017 dem chinesischen Automobilzulieferer Wanfeng und dessen Luftfahrtsparte. (Süddeutsche Zeitung)

KANTAR - Das milliardenschwere Marktforschungsunternehmen Kantar soll zerschlagen und von den Eigentümern Bain und WPP verkauft werden. Der Plan, das Unternehmen an die Börse zu bringen, wurde aufgrund von Sorgen über den schwachen Markt für öffentliche Angebote aufgegeben. Bain und WPP versuchen nun, ihre Investition zu Geld zu machen, während sie sich einer schwierigen Zeit für Börsengänge gegenübersehen. Eine Person, die mit dem Prozess vertraut ist, sagte der Financial Times, dass ein Verkauf der Unternehmen eine schnellere und sicherere Möglichkeit wäre, Geld zu beschaffen, als zu warten, bis die Märkte für einen Börsengang günstig sei. (Financial Times).

March 10, 2025

