EINSPARUNGEN - Die Vorsitzende der Wirtschaftsweisen, Monika Schnitzer, kritisiert fehlende Sparposten im Sondierungspapier von Union und SPD. "Unverständlich ist insbesondere, dass keine dringend erforderliche Rentenreform vereinbart wurde und dass im Wahlkampf versprochene Ausgabenerhöhungen wie Erhöhung der Mütterrente, der Agrardiesel-Subventionen und Senkung der Mehrwertsteuer für die Gastronomie umgesetzt werden sollen - trotz angespannter Haushaltslage", sagte Schnitzer den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Besser wäre es gewesen, ein Signal an die Bevölkerung zu senden, dass wir alle auf etwas verzichten müssen, wenn wir künftig deutlich mehr Geld in die Verteidigung stecken müssen. Dafür wäre jetzt der richtige Zeitpunkt gewesen."

WASSERNETZ - Auf die kommunale Wasserwirtschaft soll in den nächsten 20 Jahren Investitionskosten in Höhe von rund 800 Milliarden Euro zukommen. Das geht aus einem Gutachten des Verbands kommunaler Unternehmen (VKU) hervor, der mehr als 90 Prozent der Trinkwasserversorger und 45 Prozent der Abwasserversorger in Deutschland vertritt. "Aktuell rollt eine riesige Investitionswelle auf uns zu", sagte VKU-Vizepräsident Karsten Specht der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Dafür seien staatliche Fördermittel aus dem geplanten Sondervermögen nötig. Sonst würden die Kosten für Wasser und Abwasser die Grenze der Belastbarkeit überschreiten, mahnte der VKU-Vize. (Frankfurter Allgemeinen Zeitung)

KLIMAPOLITIK - Führende Unternehmen aus verschiedenen Branchen appellieren an die nächste Bundesregierung, die Transformation zur Klimaneutralität konsequent fortzusetzen. Deutschland müsse ein "starker und klimaneutraler Wirtschaftsstandort" werden, heißt es in einem Appell, der am Montag veröffentlicht werden soll. Die Bundesrepublik müsse eine Führungsrolle bei der Umsetzung der europäischen Klimaziele übernehmen. (Handelsblatt)

