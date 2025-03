Es geht hierbei um die Deckung der wachsenden Nachfrage nach Anbietern, die mittelständischen Unternehmen dabei helfen, ihre IT-Infrastruktur mit KI-gesteuerten und automatisierten Lösungen kosteneffizient und betriebswirtschaftlich effizient zu verwalten

BRÜSSEL, March 10, 2025, ein weltweit führendes Technologieunternehmen, wurde im Bericht Gartner® Midmarket Context for Europe: "Magic Quadrant for Outsourced Digital Workplace Services" von 2025 als Notable Vendor ausgezeichnet. Unserer Ansicht nach bestärkt diese Anerkennung die Position des Unternehmens, mittelständischen Unternehmen die Verwaltung einer zunehmend komplexen IT-Landschaft mit KI-gestützten, kosteneffizienten Lösungen zu ermöglichen.

Die Aufnahme von Stefanini in den Bericht Gartner® Midmarket Context for Europe: "Magic Quadrant for Outsourced Digital Workplace Services" von 2025 spiegelt seine Position unter den bewerteten Anbietern wider, da mittelständische Unternehmen nach IT-Outsourcing-Lösungen suchen, die Automatisierung, Kosteneffizienz und betriebliche Effektivität in Einklang bringen.

Mittelständische Unternehmen stehen unter zunehmendem Druck, bei der IT-Verwaltung ein Gleichgewicht zwischen Effizienz und Kosteneffizienz zu finden. Die Nachfrage nach Outsourced Digital Workplace Services (ODWS) steigt weiterhin, da Unternehmen mit Budgetbeschränkungen und begrenzten internen IT-Ressourcen zu kämpfen haben.

Gleichzeitig werden KI-gesteuerte Automatisierung, digitale Arbeitsplatzplattformen und Cloud-basierte Dienstleistungen für die Steigerung der Produktivität und Verbesserung des Benutzererlebnisses immer wichtiger. Vielen Unternehmen fehlt das Know-how, um diese Technologien effektiv einzusetzen, was den Bedarf an spezialisierten Anbietern wie Stefanini verstärkt.

Mit mehr als 85 europäischen ODWS-Kunden, von denen 70 % mittelständische Unternehmen sind, hat sich das Unternehmen als echte Alternative zu größeren Dienstanbietern positioniert, die dieses Segment oft übersehen.

Während sich Unternehmen an einen zunehmend digitalen Arbeitsplatz anpassen, spiegeln Stefaninis KI-gestützte Automatisierung, Cloud-basierte Dienste und sicherheitsorientierte Infrastruktur umfassendere Veränderungen im IT-Management wider. Die digitalen Arbeitsplatzangebote, die von der einheitlichen Endpunktverwaltung bis zur IT-Asset-Verwaltung reichen, sollen Unternehmen dabei helfen, Kostenkontrolle und betriebliche Effizienz in Einklang zu bringen. Gleichzeitig zielt der Schwerpunkt auf Cyber-Resilienz und Zugriffsverwaltung (IAM) auf die Bewältigung wachsender Sicherheitsrisiken ab, während Cloud-basierte Lösungen sowie Service-Integration und -Verwaltung (SIAM) Unternehmen die Möglichkeit bieten, ihre IT-Infrastruktur mit minimalen Unterbrechungen zu skalieren.

Für mittelständische Unternehmen, die Flexibilität statt starrer Outsourcing-Modelle bevorzugen, bietet Stefanini kundenspezifische Lösungen, die auf die spezifischen Betriebsanforderungen zugeschnitten sind. Sein KI- und automatisierungsbasierter Ansatz dient dazu, die Effizienz zu steigern, das IT-Management zu rationalisieren und die Kosten zu senken - ein entscheidender Vorteil für Unternehmen mit Budgetbeschränkungen.

"Wir glauben, dass diese Anerkennung durch Gartner unseren Ansatz bestätigt, KI-gestützte Automatisierung mit von Menschen gesteuertem IT-Support zu kombinieren und es mittelständischen Unternehmen so zu ermöglichen, mit größeren Unternehmen zu konkurrieren, ohne ihre Budgets zu überschreiten", sagte Farlei Kothe, CEO für die Regionen NA, EMEA und APAC. "Während Unternehmen ihre IT-Strategien neu bewerten, möchten wir skalierbare, anpassbare Lösungen bereitstellen, die mit den schnellen technologischen Veränderungen Schritt halten und gleichzeitig einen reibungslosen Betriebsablauf gewährleisten."

In seinem Bericht führt Gartner aus: "Angesichts der Vielzahl an Anbietern und Lösungen mit wenigen besonderen Merkmalen können CIOs und I&O-Leiter von MSE diese Untersuchung nutzen, um die am besten geeigneten Anbieter und deren Lösungen zu ermitteln." Wir sind der Ansicht, dass die Aufnahme von Stefanini seinen wachsenden Ruf als vertrauenswürdiger ODWS-Anbieter widerspiegelt, der agile, zuverlässige und kostenbewusste IT-Outsourcing-Lösungen für mittelständische Unternehmen anbietet.

Besuchen Sie bitte unsere Website, um mehr über diese Anerkennung und die Dienstleistungen von Stefanini zu erfahren.

Gartner, Midmarket Context for Europe: "Magic Quadrant for Outsourced Digital Workplace Services", William Maurer, Andrea Lanzavecchiaet al., 24. Januar 2025.

GARTNER ist eine eingetragene Marke und Dienstleistungsmarke von Gartner, Inc. und/oder seinen verbundenen Unternehmen in den USA und international, und MAGIC QUADRANT ist eine eingetragene Marke von Gartner, Inc. und/oder seinen verbundenen Unternehmen und wird hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.

Gartner fördert nicht die im Bewertungsbericht aufgeführten Anbieter, Produkte oder Services. Darüber hinaus empfiehlt Gartner Technologieanwendern nicht, sich ausschließlich für Anbieter mit der höchsten Bewertung oder aufgrund einer anderen Angabe zu entscheiden. Gartners Forschungspublikationen spiegeln die Meinungen der Forschungsorganisation von Gartner wider und sind nicht als Tatsachenbehauptungen anzusehen. Gartner schließt jegliche ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung hinsichtlich dieses Research aus und übernimmt keinerlei Garantie hinsichtlich der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

Über Stefanini Group

Stefanini ist ein weltweit führender Technologieexperte mit brasilianischen Wurzeln und 37 Jahren Erfahrung in der Unterstützung von Kunden bei der digitalen Transformation. Mit dem Ziel vor Augen, "gemeinsam Lösungen für eine bessere Zukunft zu schaffen", hat Stefanini kontinuierlich Innovationen hervorgebracht und in allen Branchen wirkungsvolle Ergebnisse erzielt. Das Unternehmen ist in Schlüsselbereichen wie Beratung (Technologie und Geschäftsagilität), Analytik und KI, Bankwesen und Zahlungsverkehr, Cybersicherheit, Fertigung (Industrie 4.0) und Marketing tätig. Mit einer globalen Präsenz in 41 Ländern und einer Belegschaft von 38.000 Mitarbeitern gilt Stefanini laut dem Ranking der Dom Cabral Foundation (FDC) als treibende Kraft bei der Schaffung internationaler Werte. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website.

Medien-Kontaktinformationen

Diana Iosu

Corporate Communication Senior Advisor, DiFine PR

diana.iosu@difinepr.com

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c0b5f3ed-cd34-49bf-862b-cbef9bb4c3e0