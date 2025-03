Die Berliner Koalition nimmt eine Anleihe beim früheren EZB-Chef Mario Draghi: Für Verteidigung und in Infrastruktur wird investiert - "whatever it takes." Ein überfälliger Schritt für Deutschland, den die Börsen feiern. Vor allem die zweite Reihe, also MDAX und SDAX, holen nach Jahren der Underperformance gegenüber dem DAX weiter auf. Denn das Ausgaben-Feuerwerk verbessert die Rahmenbedingungen für alle Unternehmen in Deutschland. Es ist das größte fiskalpolitische Stimulierungsprogramm in der Geschichte der Bundesrepublik: Ein Sondervermögen von 500 Milliarden Euro für Infrastrukturprojekte. Zwar muss der Bundestag in alter Zusammensetzung noch zustimmen, doch das ist wahrscheinlich. Das Programm ist doppelt so hoch wie der Bundesverkehrswegeplan 2030 und dreimal so hoch wie der Solidarpakt ...

