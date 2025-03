The following instruments on XETRA do have their last trading day on 10.03.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 10.03.2025ISIN NameBE0312799712 BELGIQUE 24/13.03.25DE000CZ40MN2 COBA MTH S.P21NO0010732555 NORWAY 15-25XS1185971923 NORDIC INV.BK 15/25 MTNDE000HLB5428 LB.HESS.THR.CARRARA03E/24US24422EUE75 DEERE -JOHN- CAP. 2025 GXS1962543820 SAGAX EURO MTN 19/25 MTNDE000NLB2TR7 NORDLB FESTZINSANL.13/18IE00B4TV0D44 IRLAND 09-25US900123CX69 TUERKEI 20/25XS2081561362 WORLD BK 19/25 MTNXS2100001192 EIB 20/25 MTNXS1790961962 NATL BK OF CDA 18/25 MTNXS1790990474 CREDIT AGR. 18/25 MTNDE000BU22007 BUND SCHATZANW. 23/25US74977SDJ87 CO. RABOBANK 20/26 FLR