Am morgigen Dienstag (11. März) wird der Online-Arzneimittelhändler Redcare Pharmacy (vormals Shop Apotheke Europe) die Gesamtjahreszahlen für 2024 veröffentlichen. Vorläufige Umsatzzahlen wurden bereits am 9. Januar vorgelegt. DER AKTIONÄR zeigt auf, was die Marktteilnehmer von Redcare Pharmacy erwarten.Für das Jahr 2024 rechnet der Markt bei Umsätzen in Höhe von 2,38 Milliarden Euro (Redcare Pharmacy hat bereits über ein Plus von 32 Prozent auf 2,4 Milliarden Euro berichtet) und einem EBITDA in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...