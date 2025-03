Der Deutsche Unternehmerbrief

Nach den vorläufigen Zahlen der Bundesstatistiker von heute morgen gaben die deutschen Ausfuhren im Januar um 2,5 % gegenüber dem Vomonat und um 0,1 % im Vergleich zum Vorjahresmonat nach. Bei den Einfuhren stehen dagegen Pluszeichen vor den Zahlen: +1,2 % gegenüber dem Dezember und +8,7 % im Vergleich zum Januar 2024. Von den Exporten ging der größte Teil in die EU-Staaten: Waren und Güter in Höhe von 69,8 Mrd. Euro (-4,2 % gegenüber Dezember). Importiert wurden von dort Produkte im Wert von 57 Mrd. Euro (-1,1 %). In Nicht-EU-Länder wurden Waren in Höhe von 59,4 Mrd. Euro (-0,4 %) exportiert und von dort für 56,1 Mrd. Euro (+3,7 %) importiert.Annerose WinklerPublikationen der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH lesen Sie unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!